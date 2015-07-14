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    «Крылья Советов» не стали подписывать Дишленковича

    «Крылья Советов» решили не подписывать контракт с сербским голкипером Владимиром Дишленковичем, в последнее время выступавшим за харьковский «Металлист» и донецкий «Металлург», сообщил генеральный директор самарского футбольного клуба Виталий Шашков.
    Вратарь присоединился к «Крыльям Советов» на сборе в Бельгии и Голландии. Дишленкович провел несколько тренировок и принял участие в контрольных матчах против «Шарлеруа» (0:0) и «Генка» (1:0). Предполагалось, что самарский клуб подпишет с футболистом контракт на один год, но после того, как игрок пройдет медосмотр.
    «Дишленкович находился в «Крыльях Советов» на просмотре. Однако клуб не подписал с ним контракт. Мы не смогли достичь договоренности по некоторым моментам. В том числе на наше решение повлияли результаты медосмотра. Можно с уверенностью сказать, что Дишленковича в нашей команде не будет. Мы желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – сказал Шашков.
    «Мы находимся в поиске голкипера. В летнее межсезонье планируем усилить эту линию. Пока с потенциальными новичками все находится в стадии переговоров», – добавил ген.директор самарского клуба.

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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 00:46
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    Комментарии (5)
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    kkomov
    1436824151
    пускай в мукачево возвращается
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    ShamsUSSR
    1436824512
    Облом.
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    sir_Alex
    1436860228
    Им виднее
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    serega99
    1436971604
    Чем их Конюхов не устраивает?
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    ologreds
    1694997617
    numo435610
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