«Крылья Советов» не стали подписывать Дишленковича

«Крылья Советов» решили не подписывать контракт с сербским голкипером Владимиром Дишленковичем, в последнее время выступавшим за харьковский «Металлист» и донецкий «Металлург», сообщил генеральный директор самарского футбольного клуба Виталий Шашков.



Вратарь присоединился к «Крыльям Советов» на сборе в Бельгии и Голландии. Дишленкович провел несколько тренировок и принял участие в контрольных матчах против «Шарлеруа» (0:0) и «Генка» (1:0). Предполагалось, что самарский клуб подпишет с футболистом контракт на один год, но после того, как игрок пройдет медосмотр.



«Дишленкович находился в «Крыльях Советов» на просмотре. Однако клуб не подписал с ним контракт. Мы не смогли достичь договоренности по некоторым моментам. В том числе на наше решение повлияли результаты медосмотра. Можно с уверенностью сказать, что Дишленковича в нашей команде не будет. Мы желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – сказал Шашков.

