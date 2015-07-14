«Локомотив» начал переговоры с «Андерлехтом» по трансферу Буссуфа

Полузащитник «Локомотива» Мубарак Буссуфа может вернуться в «Андерлехт».



Бельгийский клуб пытался заполучить 30-летнего футболиста и раньше, но на тот момент «Андерлехт» отпугнула высокая зарплата Буссуфа. Теперь полузащитник намерен вернуться в Бельгию и «Андерлехт» начал переговоры по его трансферу, как сообщает источник.



Контракт Буссуфа с «железнодорожниками» истекает через год.



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