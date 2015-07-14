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    • «Локомотив» начал переговоры с «Андерлехтом» по трансферу Буссуфа

    «Локомотив» начал переговоры с «Андерлехтом» по трансферу Буссуфа

    Полузащитник «Локомотива» Мубарак Буссуфа может вернуться в «Андерлехт».

    Бельгийский клуб пытался заполучить 30-летнего футболиста и раньше, но на тот момент «Андерлехт» отпугнула высокая зарплата Буссуфа. Теперь полузащитник намерен вернуться в Бельгию и «Андерлехт» начал переговоры по его трансферу, как сообщает источник.

    Контракт Буссуфа с «железнодорожниками» истекает через год.

    Буссуфа выступал за «Андерлехт» с 2006 по 2011 год, после чего перешел в «Анжи», откуда в 2013 году перебрался в «Локомотив».
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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2015 00:26
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    Комментарии (24)
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    loko7778
    1436848425
    ОЧЕНЬ ЖАЛЬ
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    lessnik86
    1436850823
    Буссуфа принёс огромную пользу Локо, завоевав бронзу и кубок России... А то что сдал под конец, с кем не бывает, тем более у него мысли уже о трансфере, после конфликта с Кучуком... А так, в 2014 он вообще смотрелся отлично, а в финале кубка отличился несмотря на все критические выпады. Удачи в Андерлехте!
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    sir_Alex
    1436854886
    Депо он уже не нужен?
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    tower9pover
    1436854968
    Уйдёт Бусуфа,- играть некому !
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    artemka451
    1436855320
    пЕТУХ ПЕТУХОМ, НО НАДО ПРИЗНАТЬ, ЧЕЛОВЕК ОН С ХАРАКТЕРОМ, ПОД ТАКИМ ДАВЛЕНИЕМ ИГРАЛ, И НЕ ПЛОХО!!!! ВЫБОР МЕЖДУ МИРАНЧУКОМ И ПЕТУХОМ, КОНЕЧНО ЛЕША, А ПЕТУШНЕ УДАЧИ!!!!
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    New_Look
    1436856184
    Контракт Буссуфа с \"железнодорожниками\" истекает через год. ---------------- при таком раскладе, до окончания срока контракта отдадут за 3 копейки, иначе и вовсе уйдет свободным агентом через год
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    КПР
    1436859735
    Давно пора сбагрить эту погремушку.
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    paravoz924
    1436884915
    В последнее время он сильно сдал
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    nahan
    1436892604
    Неужели согласился на понижение оклада?..
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    ologreds
    1694997617
    numo435609
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