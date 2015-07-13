Победитель молодежного Евро-2015 в составе сборной Швеции перешел в «Палермо»

Итальянский «Палермо» приобрел у голландского ПСВ победителя молодежного чемпионата Европы в составе сборной Швеции Оскара Хильемарка, сообщает официальный сайт сицилийского клуба.

23-летний полузащитник подписал четырехлетний контракт.

«Я думаю, что Серия А по-прежнему является одной из лучших лиг в мире, и я счастлив иметь возможность в ней сыграть», – передает слова шведа издание Tuttomercatoweb.