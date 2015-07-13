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    • Победитель молодежного Евро-2015 в составе сборной Швеции перешел в «Палермо»

    Победитель молодежного Евро-2015 в составе сборной Швеции перешел в «Палермо»

    Итальянский «Палермо» приобрел у голландского ПСВ победителя молодежного чемпионата Европы в составе сборной Швеции Оскара Хильемарка, сообщает официальный сайт сицилийского клуба.

    23-летний полузащитник подписал четырехлетний контракт.
    «Я думаю, что Серия А по-прежнему является одной из лучших лиг в мире, и я счастлив иметь возможность в ней сыграть», – передает слова шведа издание Tuttomercatoweb.
    В июне молодежная сборная Швеции (до 21 года) с Хильемарком в составе в финале чемпионата Европы выиграла у Португалии в серии послематчевых пенальти.

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    Источник: ФК «Палермо»

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    13.07.2015 22:33
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    Комментарии (11)
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    kkomov
    1436816162
    мне кажется что Ульяна это блоссия. такая же умная и креативная)))))
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    Bearded man
    1436816321
    А почему не швед перешел к итальянцам?
    Ответить
    VINTRA
    1436816330
    Англичане с Гари Кейном заняли последнее место в группе
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    Карпати1963
    1436817062
    Класно
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    sir_Alex
    1436818501
    Жги дальше, Ульяна!
    Ответить
    лолос
    1436819874
    Если ему 23 года, то почему он играл в сборной до 21 года? А, все, разобрался. На момент проведения первого матча отборочного цикла чемпионата, футболисту сборной не должно быть более 21 года. К проведению же финальных матчей турнира некоторым футболистам исполняется 22, а иногда и 23 года. У шведов походу сильное поколение футболистов собирается. Молодцы!
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    Die Roten
    1436879842
    удачи ему в палермо.
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    ologreds
    1694997617
    numo435603
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