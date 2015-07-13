TAD отклонил апелляцию «Эльче» на исключение из Примеры

Испанский «Эльче» намерен обратится в гражданский суд после того, как испанский дисциплинарный комитет по спорту (TAD) отклонил апелляцию футбольного клуба на исключение за долги из Примеры.



Дисциплинарный комитет испанской лиги в начале июня оштрафовал «Эльче» более чем на 180 тысяч евро и отправил клуб во второй дивизион в связи с задолженностью перед налоговыми органами, которая, по данным местных СМИ, составляла около 4 миллионов евро. В середине июня «Эльче» объявил, что решил вопрос с долгами, однако глава Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас заявил, что «дело «Эльче» уже закрыто».

