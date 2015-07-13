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    TAD отклонил апелляцию «Эльче» на исключение из Примеры

    Испанский «Эльче» намерен обратится в гражданский суд после того, как испанский дисциплинарный комитет по спорту (TAD) отклонил апелляцию футбольного клуба на исключение за долги из Примеры.
    Дисциплинарный комитет испанской лиги в начале июня оштрафовал «Эльче» более чем на 180 тысяч евро и отправил клуб во второй дивизион в связи с задолженностью перед налоговыми органами, которая, по данным местных СМИ, составляла около 4 миллионов евро. В середине июня «Эльче» объявил, что решил вопрос с долгами, однако глава Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас заявил, что «дело «Эльче» уже закрыто».
    Предварительно место «Эльче» в Примере было отдано «Эйбару», который занял 18-ю строчку по итогам сезона-2014/15 и должен был покинуть высший дивизион. Новый розыгрыш чемпионата Испании должен стартовать 22-23 августа, а календарь на предстоящий сезон будет представлен уже во вторник.
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    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 21:39
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    Комментарии (12)
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    Ololoev
    1436814025
    В Ла Лиге итак 75% команд - бесхребетные статисты из деревень, так ещё и искусственно всяких немощей тянут туда, чтоб Роналду и Месси могли ставить свои картонные рекорды безвольному сброду.
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    Пенальтозавр
    1436814256
    За 4 ляма?! И которые уже погашены?! в рук-ве Испан. футбола долбо*бы у Реала и Барсы долги в 10-ки раз больше!
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    лолос
    1436814310
    Несправедливо. Если действительно \"Эльче\" все долги погасил, то нужно их поощрить и вернуть, тем более сезон еще не начался, и ничто не мешает этого сделать.
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    Тraumtanzеr
    1436814351
    Спортивное решение...
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    qisi77
    1436815950
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    Evgenii333
    1436840035
    можно больше
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    sir_Alex
    1436860295
    Повезло \"Эйбару\"!
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    nahan
    1436891527
    Жаль, финансовый кризис съедает клубы.
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    ologreds
    1694997619
    numo435600
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