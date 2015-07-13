Бабаев: «Договор Слуцкого с ЦСКА не предусматривает совмещение постов»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о деталях контракта главного тренера клуба ЦСКА Леонида Слуцкого.
«Леонид Викторович – не тот человек, который может просто развернуться и помахать ручкой. В любом случае он будет отталкиваться от мнения клуба. У него есть и свое мнение, которое он выскажет, когда будет официальная тема для обсуждения. Согласно трудовому договору совмещение не предусмотрено.
Знаю не больше вашего, с интересом читал новости, касающиеся этой темы. Никаких официальных оснований заявлять об этом нет, поэтому и комментировать нечего. Не имеет смысла говорить в сослагательном наклонении о совмещении, но мое мнение – это не оптимальный вариант как для клуба, так и для сборной», – заявил Бабаев.
Напомним, что в июне исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян назвал Слуцкого возможным кандидатом на пост главного тренера сборной России.
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