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    • Бабаев: «Договор Слуцкого с ЦСКА не предусматривает совмещение постов»

    Бабаев: «Договор Слуцкого с ЦСКА не предусматривает совмещение постов»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о деталях контракта главного тренера клуба ЦСКА Леонида Слуцкого.
    «Леонид Викторович – не тот человек, который может просто развернуться и помахать ручкой. В любом случае он будет отталкиваться от мнения клуба. У него есть и свое мнение, которое он выскажет, когда будет официальная тема для обсуждения. Согласно трудовому договору совмещение не предусмотрено.
    Знаю не больше вашего, с интересом читал новости, касающиеся этой темы. Никаких официальных оснований заявлять об этом нет, поэтому и комментировать нечего. Не имеет смысла говорить в сослагательном наклонении о совмещении, но мое мнение – это не оптимальный вариант как для клуба, так и для сборной», – заявил Бабаев.
    Напомним, что в июне исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян назвал Слуцкого возможным кандидатом на пост главного тренера сборной России.
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    Источник: Sports.ru

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    13.07.2015 20:52
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    Комментарии (110)
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    забайкальский армеец
    1436857293
    Поживём увидим,но лучше бы он остался в клубе.
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    bashnat013
    1436858826
    если тренерами сборной будут ярцев романцев или газаев то наша сборная даже до отборочных не дойдет
    Ответить
    _armeec_
    1436859597
    Всё верно!
    Ответить
    KR AR
    1436861434
    Пусть попробует в сборной,только по жестче. По старой памяти может не будет туда тянуть некоторые овощи из Спартака. А ЦСКА надо взбодрится и стать более атакующим.
    Ответить
    Великолепный
    1436867315
    Бабаев:\" Слуцкий может стать тренером сборной, если только расторгнет договор с ЦСКА!\"
    Ответить
    Sueverny
    1436868865
    Логично. Силы и время небеспредельны.
    Ответить
    Павлюченко 13
    1436871791
    Не будет его в сборной!
    Ответить
    Tajfun
    1436884877
    ЛВС пока рано сборную тренировать. Пускай пока на клубном уровне все возьмёт! А вот уж потом.... и посмотрим.
    Ответить
    nahan
    1436891263
    Гинер не отпустит его.
    Ответить
    ologreds
    1694997619
    numo435596
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