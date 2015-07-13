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    • «Краснодар» не планирует других приобретений в это трансферное окно

    «Краснодар» не планирует других приобретений в это трансферное окно

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил, что клуб почти наверняка завершил работу на трансферном рынке в этом межсезонье:

    «Прошлый сезон был одним из лучших в истории «Краснодара». Мы постараемся и в дальнейшем продлить и результат, и игру прошлого сезона. У нас три новичка – Смолов, Торбинский, Страндберг. Мы свою задачу по укреплению состава выполнили на 99,9 %. Если будет возможность, мы, конечно, будем рады еще усилиться.
    Ничего страшного в ограничениях из-за финансового фэйр-плей не было. Мы уже понимали это в марте и комплектовались с теми условиями, которые нас ждали. Если бы не было ограничений, наверное, мы бы приобрели кого-то за деньги», – сказал Хашиг на пресс-конференции.
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    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 18:47
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    Комментарии (8)
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    Red-green-Hooligans
    1436803196
    Главное, что никого из лидеров явных не потеряли и особенно, что тренера не увел никто, странно, что Измайлова не продлили аренду.
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    ДСА
    1436803669
    Кубок Европы теперь наш!
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    Timur1991
    1436803993
    Россия самая безпонтовая лига
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    qisi77
    1436805292
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    Cynic
    1436809342
    самый адекватный клуб в России
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    nahan
    1436889808
    Быкам удачного сезона.
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    ologreds
    1694997619
    numo435585
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