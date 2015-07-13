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    Педро отверг факт переговоров с Моуриньо

    Нападающий испанской «Барселоны» Педро опроверг тот факт, что он провел телефонный разговор с наставником лондонского «Челси» Жозе Моуриньо о переходе в стан «синих».

    «Никаких разговоров с рулевым «Челси» не было. Это было бы неуважением по отношению к «Барселоне». Но предложения у меня правда есть. Ситуация непростая. Играть хочется больше, а времени на поле все меньше. Я мечтал выступать за каталонцев, уже выиграл с командой немало трофеев, но у меня есть еще амбиции. Посмотрим, как будут дальше развиваться события», – сказал Педро.

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    13.07.2015 17:17
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    Комментарии (61)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    catalan_from_baku
    1436801317
    Он должен понимать что Неймара на лавку он не посадит. А потому достаточно игрового времени получать не будет. Он не должен думать только о себе. В дубле Барсы есть игроки которые тоже заслуживают получать игровую практику. Педро уже все выиграл, что еще ему надо? Пусть уходит
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    112910415
    1436803570
    никаких телефонных разговоров, только СМС!
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    qisi77
    1436805529
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    мама барсика-фуу
    1436810099
    barc-f представитель УЕФА i-nkognito monolo Freddy Krueger alex25For эти аккуанты моего ГОЛУБОГО сына барсика-фуу!! но эти еще не все! вискас мой ГЕИ!!
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    ЮЗИК
    1436815611
    Хороший фовард,зря продают
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    sir_Alex
    1436819069
    Отверг с негодованием?
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    bangladesh
    1436819204
    Sub Focus, Салам! Почему ты мне не ответил вчера на комментарий? Всё ли у тебя в порядке?
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    alessios1990
    1436840142
    Ну все вообщем то и разрешилось! Педро Родригес предан родному клубу и не намерен пока что то менять) Его вполне устраивает нынешнее положение дел в Барселоне. Хотя он вполне может сменить обстановку, если каталонскому клубу поступит достойное предложение!
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    nahan
    1436888629
    Арсенал приютит...
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    ologreds
    1694997619
    numo435576
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