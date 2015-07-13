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    Вальдес не поедет в турне «МЮ» по Северной Америке

    Английский «Манчестер Юнайтед» сегодня огласил список футболистов, которые отправятся с командой в вояж в Северную Америку на предсезонный турнир. Обращает на себя внимание отсутствие таких игроков, как Виктор Вальдес и Рафаэл.

    Анхель Ди Мария и Маркос Рохо не поедут за океан ввиду недавнего участия в Кубке Америки.



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    Источник: Twitter

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    13.07.2015 17:11
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    Комментарии (53)
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    Timur1991
    1436804468
    Молодцы
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    Smithy
    1436804918
    хахах, а де хея то похоже остаётся. Ну правильно, касильяса выгнали нахрен, думали, что с де хея вопрос решённый. А тут вот как оказывается, без вратаря мы остаёмся
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    qisi77
    1436805598
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    BARCA_10
    1436806698
    либо Вальдес перейдет в Турцию либо не понятно)) парадокс0
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    n1ger0k
    1436839981
    Кто знает причину?
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    alessios1990
    1436840196
    В принципе, если Ман.Юнайтед сохранит Де Хеа и Линдегора, то и Вальдес не сильно то и нужен будет)
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    ANTI CULE
    1436854657
    Дырка осталась никому не нужна)))
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    nahan
    1436888476
    Вальдес скорее всего уйдёт.
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    KLINSI
    1436890173
    Вальдес и МЮ хандрит).
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    ologreds
    1694997619
    numo435575
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