Вальдес не поедет в турне «МЮ» по Северной Америке

Английский «Манчестер Юнайтед» сегодня огласил список футболистов, которые отправятся с командой в вояж в Северную Америку на предсезонный турнир. Обращает на себя внимание отсутствие таких игроков, как Виктор Вальдес и Рафаэл.



Анхель Ди Мария и Маркос Рохо не поедут за океан ввиду недавнего участия в Кубке Америки.







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