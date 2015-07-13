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    Пост спортивного директора в «Динамо» будет упразднен

    Андрей Кобелев, пока еще занимающий должность спортивного директора московского «Динамо», в ближайшее время будет назначен на пост главного тренера. Его же нынешняя ипостась будет упразднена. Информацию о том, что рулевым бело-голубых станет именно Кобелев, подтвердил исполнительный директор «Динамо» Сергей Сысоев.

    Напомним, что сегодня москвичи, по сообщениям ряда источников, попрощались со Станиславом Черчесовым.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2015 16:59
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    Комментарии (28)
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    drug01
    1436800847
    Можно и тренера упразнить,Они и так могут играть если захотят!
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    qisi77
    1436805638
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    gentlewolf
    1436806575
    Кобелеву удачи.
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    голова1989
    1436813026
    еееееее
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    tiss
    1436813072
    Лишь бы результат был.
    Ответить
    Evgenii333
    1436832385
    зачем
    Ответить
    alessios1990
    1436840238
    Реформы в Динамо Москва идут по всем направлениям! Все что не делается, наверное, к лучшему.
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    nahan
    1436888416
    Черчесова зря уволили, дойдёт до них позже.
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    KLINSI
    1436889298
    Режим экономии в действии).
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    ologreds
    1694997619
    numo435574
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