Аленичев: «С Моуриньо часто обмениваемся SMS-ками»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, кто из более старших коллег повлиял на него больше всего.



«В России самым значимым тренером для меня был Олег Романцев. В Европе – Жозе Моуриньо. Отношусь к нему с огромным уважением, слежу за его карьерой. Часто с ним обмениваемся SMS-сообщениями, сильно тревожить его не хочу», – поведал Аленичев.



Напомним, что рулевой красно-белых играл под руководством Моуриньо в «Порту».



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