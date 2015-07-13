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    Аленичев: «С Моуриньо часто обмениваемся SMS-ками»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, кто из более старших коллег повлиял на него больше всего.

    «В России самым значимым тренером для меня был Олег Романцев. В Европе – Жозе Моуриньо. Отношусь к нему с огромным уважением, слежу за его карьерой. Часто с ним обмениваемся SMS-сообщениями, сильно тревожить его не хочу», – поведал Аленичев.

    Напомним, что рулевой красно-белых играл под руководством Моуриньо в «Порту».

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    Источник: ФК «Спартак»

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    13.07.2015 14:44
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    Комментарии (121)
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    RussianHorse
    1436802154
    Перед сном лежа на животе на розовой простыне смс-ки Мауру пишешь?)
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    Поц
    1436802646
    С Моуриньо на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Моуриньо?» — «Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то все…» Большой оригинал. Где-то я про это уже читал.
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    baltazar M-C
    1436809619
    Моур возглавил спартак в лице Аленичева...типа...ху ль тот походу смсками дрессирует сброд
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    Timurkun
    1436813140
    Смотрю я на банду троллей, и смеяться лишь хочется. А вообще я скажу, что Аленичев с Моуриньо ЛЧ и ЛЕ выигрывали вместе, причем они оба вложили в это огромный вклад (один забивал, другой тренировал).
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    SpM_
    1436813173
    Якин был рекомендован Моуриньо, ох не нравится эта связь с ним
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    kkomov
    1436824287
    нет у него чувства собственного достоинства - все к чужой славе примазаться хочет
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    ABir
    1436861670
    Аленичев - проводник идей Моуриньо в Спартаке. А говорили, что Слуцкий - российский Моуриньо.
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    Denfard
    1436957983
    Команд такого уровня как Зенит в нашем чемпионате раз два и обчёлся чемпионом будет Зенит вторым будет Локомотив потом ЦСКА Спартак итд начало будет как обычно а потом наступят будни и лишь в концовке опять увидим что то похожее на футбол рфс ничего не делает что бы в России был настоящий футбол ЕВРОПЕЙСКИЙ штаны только протирают и бабки получают
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    loko-the_best
    1437087128
    Вот под чьим руководством мы выиграем ЧМ-2018) Спартачей в сборной будет куча, все вспомнят слова Валеры)
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    ologreds
    1694997621
    numo435565
    Ответить
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