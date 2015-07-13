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    Главным тренером «Эльче» стал Рубен Бараха

    Сегодня испанский «Эльче» подписал контракт с новым главным тренером. Им стал бывший футболист Рубен Бараха, бОльшую часть карьеры проведший в «Валенсии». Ранее экс-валенсиец с профессиональными клубами не работал.

    Добавим, что недавно «Эльче» был выдворен из Примеры за финансовую неблагополучность, но теперь проблемы решены и будет подана апелляция на решение футбольных органов. Есть вероятность, что команда сохранит прописку в высшем испанском дивизионе.

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    Источник: ФК «Эльче»

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    13.07.2015 13:14
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    Комментарии (20)
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    Akatsuki72
    1436784349
    О, экс-бэтмен!! Хороший был игрок! Посмотрим, каков из него тренер.
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    George-CFC
    1436784854
    Вау Бараха! Удачи ему, умный игрок
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    valencia14
    1436785754
    В след за Сальво и Рефо ушел и Пипо, остались одни хитро...пые португалы у нас, ой как мне все это ненравится
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    3ton
    1436786025
    классный был полузащитник , Валенсия была тогда крута
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    qisi76
    1436788475
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    Ruhaaa
    1436790521
    Легенда Валенсии . удачи
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    alessios1990
    1436791042
    Один из тех игроков, который был основным в Валенсии в начале и середине 2000-х годов! Выиграл с этим клубом чемпионат Испании и Кубок УЕФА и все это было при Рафа Бенитесе) Играл на Евро-2004, где была сыгранная связка Альбельда - Бараха. Удачи Рубену с Эльче!
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    Bonnucci
    1436797237
    Удачи Легенда Валенсии!!! Хороший был игрок!
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    Bonnucci
    1436799017
    Та Валенсия когда играли Бараха, Альбельда, Канисарес, Аяла и Аймар была мощью!!!
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    ologreds
    1694997621
    numo435556
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