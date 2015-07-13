Сегодня на «Сантьяго Бернабеу» Касильяс попрощается с «Реалом»

Сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» пройдет торжественное прощальное мероприятие, посвященное переходу вратаря «Реала» Икера Касильяса в «Порту».В церемонии, которая начнется в 13.00 по местному времени, ожидается участие президента мадридского клуба Флорентино Переса.

Ранее Касильяс дал в Мадриде прощальную пресс-конференцию, на которой никто из руководства клуба не присутствовал.В свою очередь родители футболиста обвинили Переса в попытках выжить футболиста из клуба, отметив, что у их сына никогда не было хороших взаимоотношений с Пересом.

