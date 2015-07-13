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    • Сегодня на «Сантьяго Бернабеу» Касильяс попрощается с «Реалом»

    Сегодня на «Сантьяго Бернабеу» Касильяс попрощается с «Реалом»

    Сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» пройдет торжественное прощальное мероприятие, посвященное переходу вратаря «Реала» Икера Касильяса в «Порту».В церемонии, которая начнется в 13.00 по местному времени, ожидается участие президента мадридского клуба Флорентино Переса.
    Ранее Касильяс дал в Мадриде прощальную пресс-конференцию, на которой никто из руководства клуба не присутствовал.В свою очередь родители футболиста обвинили Переса в попытках выжить футболиста из клуба, отметив, что у их сына никогда не было хороших взаимоотношений с Пересом.
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    Источник: AS

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    13.07.2015 11:24
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    Комментарии (196)
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    NeyMesSuares_95
    1436794433
    Зашел почитать пожелания Касильясу,а тут такое))))[Соблюдайте правила]-чемпик,джет сет и с ними неадекват барса ф.Еще не буду называть что,оскорбляющее МАМУ..не придумали еще такого слова,чтобы назвать таких существ и все с р утся...А Касу успехов в Порту,он навсегда останется легендой Испании
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    Барби в сливках
    1436794673
    Чей-то, на этой ветки сильно воняет... А, тут барсуки ужасно смердят и кричат про воспитанников и легенд клуба которых ценят только ФК Курятник.
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    Madridist-m
    1436795038
    Незаслуженные проводы,Перес слишком добр к Касильясу,печально что его проводят таким способом,а Рауль ушел с пресс-конференций.
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    IKER-RAUL
    1436796364
    ИКЕР- НОМЕР 1, ЛЕГЕНДА, НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ ВЕЛИКОГО РЕАЛА, НАВСЕГДА В СЕРДЦАХ БОЛЕЛ!!! УДАЧИ, УСПЕХОВ, ПОБЕД И СКОРЕЙШЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ!!! КАСУ - РЕСПЕКТ!!!!!
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    Lionel Messi-10
    1436796543
    Реал клуб пиdарасов. Я рад, что КАС ушел оттуда. Осталось только рамосу уйти и розовые бабы останутся одни)))
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    TheDDS
    1436799407
    Позор какой
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    Armyan4eG
    1436800287
    Пора Рамосу делать ноги... Как можно болеть за такой клуб!? Никаких традиций и никакого уважения, только история...
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    мама барсика-фуу
    1436810350
    barc-f представитель УЕФА i-nkognito monolo Freddy Krueger alex25For эти аккуанты моего ГОЛУБОГО сына барсика-фуу!! но эти еще не все! вискас мой ГЕИ!!
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    nahan
    1436817144
    Перес ещё тот перец...А Каса лучший и его всегда будут поддерживать, где бы он ни был.
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    ologreds
    1694997621
    numo435548
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