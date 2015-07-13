Франк Рибери: «Мои дела уже значительно лучше»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери рассказал о восстановлении после полученной травмы. Напомним, француз травмировался весной и не сумел принять участия в проигранных «Баварией» матчах Лиги чемпионов против «Барселоны» и Кубка Германии против дортмундской «Боруссии».



«Дела у меня обстоят намного лучше, несмотря на то что нельзя сказать, что все отлично. С тех пор как я получил травму, я достаточно регрессировал в мощи мускулатуры. Теперь мне надо это восстанавливать, работая на велосипеде», – приводит слова Рибери Kicker.