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    Франк Рибери: «Мои дела уже значительно лучше»

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери рассказал о восстановлении после полученной травмы. Напомним, француз травмировался весной и не сумел принять участия в проигранных «Баварией» матчах Лиги чемпионов против «Барселоны» и Кубка Германии против дортмундской «Боруссии».
    «Дела у меня обстоят намного лучше, несмотря на то что нельзя сказать, что все отлично. С тех пор как я получил травму, я достаточно регрессировал в мощи мускулатуры. Теперь мне надо это восстанавливать, работая на велосипеде», – приводит слова Рибери Kicker.
    .
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    Источник: Kicker.de

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    13.07.2015 11:08
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    Комментарии (33)
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    sir_Alex
    1436781190
    Уже хорошо
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    Warsaw
    1436783087
    Лысый скоро и его выгонит(
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    Бавария 2001
    1436784410
    С Богом Билял! Возвращай былые кондиции. В этом году надо всем хейтерам утереть нос об саный пол.
    Ответить
    Die Roten
    1436784622
    это очень хорошая новость!здоровья франк!
    Ответить
    alessios1990
    1436790568
    И это отлично! Теперь осталось вылечится от всех травм и поскорее вернутся в строй) Удачи и здоровья Франку!
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    Amiqo
    1436793939
    Не давно был в Мюнхене.. Там его называют не Фрэнк Рибери а Крэнк (сломанный) Рибери =)
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    nahan
    1436816881
    Рибери скорого восстановления.
    Ответить
    Arhive
    1436868158
    Великий игрок! можно ставить в один ряд с Пирло. это он один из тех футболистов , кто делает игру.
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    Bayerische Fan
    1437588558
    Здоровья!
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    ologreds
    1694997621
    numo435547
    Ответить
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