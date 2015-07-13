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    Чугайнов: «Замены Витселю нет»

    Бывший капитан «Локомотива» Игорь Чугайнов поделился мыслями о роли бельгийского полузащитника Акселя Витселя в «Зените»:

    «Он связующее звено между обороной и атакой. Юсупов до его уровня не дотягивает. Хави Гарсия – типичный разрушитель. Файзулин с Шатовым, наоборот, больше нацелены на созидание. Так что замены Витселю нет. Но если футболист твердо настроен уйти, удерживать его не имеет смысла.

    Витсель заиграет где угодно. В отличие от Думбия, который попал явно не в свой чемпионат», – цитирует слова Чугайнова «Спорт-Экспресс».
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2015 09:19
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    Комментарии (48)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Moskwich
    1436774650
    Удачи Акселю где бы он ни играл и спасибо за время, проведённое в Зените.
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    Медный купоpос
    1436774835
    \"Юсупов не дотягивает....тот не дотягивает...этот не дотягивает\" ))) ДО ЧЕГО \"не дотягивают-то??! До лимита 6+5?? Да ещё пол-сезончика - и они \"перетягивать\" будут! Что - лучше есть \"доморощенные\"?? В студию их тогда!
    Ответить
    112910415
    1436774927
    велика Россия, а выпускать некого...
    Ответить
    морозз
    1436775931
    Очень жаль если уйдёт...нужен Зениту как никто!
    Ответить
    cska plus
    1436776699
    Витсель и Думбия играют на разных позициях!
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    sir_Alex
    1436780772
    Таких за €40 млн. – пруд пруди!
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    Old Republic
    1436782217
    Только для убогого боашевского футбола \"перекат-пас халку-падение/удар мимо\".витсель делает примерно 1 обостряющу передачу за несколько игр.А раньше был Широков,который по нескольку таких передач за тайм делал.Как это влияет на зрелищность игры,думаю,всем понятно.
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    nahan
    1436816252
    Пусть шапку снимет...
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    ULTRASteam
    1436920720
    Аксель лучший на своей позиции во всем чемпе это даже бубнов сказал)!
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    ologreds
    1694997622
    numo435540
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