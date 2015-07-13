Чугайнов: «Замены Витселю нет»

Бывший капитан «Локомотива» Игорь Чугайнов поделился мыслями о роли бельгийского полузащитника Акселя Витселя в «Зените»:

Витсель заиграет где угодно. В отличие от Думбия, который попал явно не в свой чемпионат», – цитирует слова Чугайнова «Спорт-Экспресс».



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

«Он связующее звено между обороной и атакой. Юсупов до его уровня не дотягивает. Хави Гарсия – типичный разрушитель. Файзулин с Шатовым, наоборот, больше нацелены на созидание. Так что замены Витселю нет. Но если футболист твердо настроен уйти, удерживать его не имеет смысла.