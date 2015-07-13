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    • Виллаш-Боаш о лимите на легионеров: «Не понимаю, как РФС принимает такие решения»

    Виллаш-Боаш о лимите на легионеров: «Не понимаю, как РФС принимает такие решения»

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш после победного для его команды матча за Суперкубок России с «Локомотивом» поделился впечатлениями от игры и рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров:

    «Не знаю, как думаете вы, но на мой взгляд такой лимит – это конец развитию российских футболистов. Когда вы не можете выставить сильнейший состав из-за каких-то ограничений и рекомендаций, вы убиваете соревновательность, убиваете конкуренцию, это конец футбола в России. Не понимаю, как РФС принимает такие решения, это худший вариант, какой только возможен. Такой лимит убивает конкуренцию в российском футболе.
    Я даже не хочу дожидаться самого решения, потому что понимаю, что за него проголосуют. На мой взгляд это худшая услуга для российского футбола. Когда нельзя выставить лучший состав, другие игроки становятся ленивыми, они не работают так, как прежде, они не бьются за место в составе, им больше не нужно выигрывать конкуренцию.
    Не знаю, сколько времени будет действовать это правило. Может, его скоро отменят. Очень на это надеюсь, на то, что разум возобладает, но для меня этот лимит – сильнейшее разочарование. Понимаете, мы могли построить очень сильную, конкурентоспособную команду для успешного выступления в Лиге чемпионов, но из-за такого лимита у нас не получится построить ее как раз в тот год, когда «Зенит» впервые оказывается в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов. Россия будет терять позиции в таблице коэффициентов УЕФА, Россия будет выставлять меньше команд в еврокубках, и у тех, кто мог бы сюда приехать, будет еще меньше интереса играть в России. Тогда вы превратитесь в закрытую, изолированную от остального мира сеть.

    И еще одна вещь: молодые талантливые российские игроки хотят играть плечом к плечу с лучшими. Если бы приняли схему «10+15», мы могли бы сделать из «Зенита» более сильную команду в этом году. Сами российские футболисты хотят видеть лучших, сравнивать себя с лучшими. Нельзя развиваться, когда невозможно выставить сильнейший состав»,– сказал Виллаш-Боаш.

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    Источник: «Советский спорт»

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    13.07.2015 07:40
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    Комментарии (158)
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    n272nm
    1436795302
    Все правильно говорит. Лимит задумывался для одного результата, а привел к совершенно противоположному. Наши посконные, родные футболисты ни какого прогресса не показали. Они просто знают, что им гарантированно место в составе из-за паспорта. Типа, спасибо лимиту и все свободным. ЗП капает, попу рвать не надо, жизнь удалась. Именно поэтому мы и наблюдаем УГ под названием \"сборная России по футболу\". Сейчас уйдут старики и мы останемся с голой.... воспитанниками лимита. С питомцами, мля. Смеетесь над Кержаковым?! Иронизируете над Игнашевичем?! Аршавин уже не тот?! Березуцкие надоели?! Ничего... Кокорин со товарищи заставит вас прослезиться. Замучаетесь плеваться.
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    andrefino13
    1436798973
    Миллеру видимо не правильно перевели,пожелания тренера Зенита.
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    salaga
    1436809576
    Так не пора ли тебе вслед за Черчесовым? Тот тоже с руководством не согласен был.
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    СбС
    1436812203
    Боаш, пошел на...
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    SpM_
    1436812321
    а ведь он прав. А те ид... , которые принимали этот закон наверное, забыли, что сборная СССР, которая чего-то добивалась, в составе, которых были украинцы, белорусы, армяне, грузины и.д.т. Прав Боаш, теперь будем изолироавны
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    Великий ЦСКА Москва
    1436813570
    Миллер подложил свинью Боашу.
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    nahan
    1436814736
    Даже дилетанту понятно...
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    alp
    1436853030
    Сгноить Кержа, продать Рондона, и на их место поставить Дзюбу. Немыслимый ход, чтобы запутать всех! бауш вредитель!
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    mikatv
    1436916442
    Они там в РФС и правда законченные.... Как можно за три дня до чемпионата менять формулу. То есть вся предсезонка пошла прахом. Все что наигрывали теперь в топку... Ну...удаки!
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    ologreds
    1694997623
    numo435533
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