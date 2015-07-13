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    «Манчестер Юнайтед» предложил за Бэйла 140 млн евро

    Как сообщает источник, английский «Манчестер Юнайтед» некоторое время назад сделал предложение мадридскому «Реалу» о покупке валлийского игрока «сливочных» Гарета Бэйла. «Красные дьяволы» готовы заплатить за футболиста космические и вряд ли адекватные 140 миллионов евро. Вето на трансфер наложил лично главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес, которому нужен Бэйл.

    В прошлом сезоне Примеры британец провел 31 матч и 13 раз отличился.

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    Источник: ESPN

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    13.07.2015 01:17
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    Комментарии (119)
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    Baisangur95reg
    1436783131
    140 млн !Если подумать то Бегуна надо вернут в АПЛ,но Этих денег он не стоит !Ван Гаал походу курит,То Меняет Диму на Кавани,то хочет купить Симулянта за такую сумму ! !Ломает Мю ВЕЛИКИЙ МЮ!!!
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    Он-моя жизнь
    1436788620
    \"Он не стоит таких денег...\" Хаха,не вам это решать, верно!? А так,надо отсюда валить.
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    2000mm
    1436790307
    Какая ересь, о май гад!!! И, что самое интересное, что если я, или кто-нибудь другой, напишет тут: \"За Ди Марию предлагают 100 миллионов и Кавани в придачу.\" - то это будет чушь несусветная, и народ будет глумиться надо мной в комментариях, как над лошком-дилетантом. И правильно сделает! А вот если я пишу ту же самую ересь, \"сидя\" в редакции соккера, то это уже \"журналист\"!
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    bezymec
    1436792460
    Такая Чушь!За его прошлый сезон и половину цены не дадут!Тупой британский играчишка,как и весь их футбол!
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    Apxangel
    1436792475
    Реал, соглашайся не задумываясь... Больше никто и никогда не даст за этого бегунка... а для мумушни самое то- главное бегает... А что толку 0- это мелочи...
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    рус фан
    1436795741
    Если бы МЮ предложил такие деньги за нашего бегунка, то уверен Перес уже подписывал бы акт приема денег и передачи Гарета.
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    diplomatik
    1436801249
    Новость в разряде \"Наркоманское СМИ\". Уверен на 100%, что за такие деньги Бенитес бы не решал судьбу Бейла.
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    Поц
    1436803209
    Что за тормоза в этом Реале. За эти деньги можно троих не хуже Бейла купить.
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    nahan
    1436812536
    Бенитес же ясно дал понять, что рассчитывает на валлийца.
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    ologreds
    1694997623
    numo435523
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