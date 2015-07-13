«Манчестер Юнайтед» предложил за Бэйла 140 млн евро

Как сообщает источник, английский «Манчестер Юнайтед» некоторое время назад сделал предложение мадридскому «Реалу» о покупке валлийского игрока «сливочных» Гарета Бэйла. «Красные дьяволы» готовы заплатить за футболиста космические и вряд ли адекватные 140 миллионов евро. Вето на трансфер наложил лично главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес, которому нужен Бэйл.



В прошлом сезоне Примеры британец провел 31 матч и 13 раз отличился.



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