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    Ван Перси: «У «Фенербахче» фантастические болельщики»

    Еще пока нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Робин Ван Перси поделился своими ожиданиями от перехода в турецкий «Фенербахче», который, по всей видимости, состоится сегодня-завтра.

    «Очень рад быть в Стамбуле. Здесь буду играть перед фантастическими фанатами. Перед тем, как прилететь сюда, я поговорил с давним партнером по сборной Голландии Дирком Кейтом. Он сказал, что «Фенербахче» большой клуб. Я же буду делать все, чтобы радовать публику», – сказал Ван Перси.

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    Источник: «Советский спорт»

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    13.07.2015 00:30
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    Комментарии (27)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    112910415
    1436755117
    есть и плюсы, конечно
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    alessios1990
    1436757472
    В Турции болеют что надо! Однако зачастую болельщики переходят рамки дозволенного и превращаются в ультрас)
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    Kijimoshi
    1436758712
    Жаааль РВП
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    jet_set
    1436763395
    Жалко что Перси уходит.
    Ответить
    Пичушкин
    1436763727
    С такими болельщиками надо поаккуратней.
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    Mr_Tim
    1436773730
    Успехов Перси! спасибо за Юбилейное Чемпионства!
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    sir_Alex
    1436776631
    Ну–ну! А вообще, хорошо, что свалил из МЮ
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    Timur1991
    1436804321
    Хороший выбор
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    nahan
    1436812050
    Семь раз отметил...
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    ologreds
    1694997623
    numo435519
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