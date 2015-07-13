Ван Перси: «У «Фенербахче» фантастические болельщики»

Еще пока нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Робин Ван Перси поделился своими ожиданиями от перехода в турецкий «Фенербахче», который, по всей видимости, состоится сегодня-завтра.



«Очень рад быть в Стамбуле. Здесь буду играть перед фантастическими фанатами. Перед тем, как прилететь сюда, я поговорил с давним партнером по сборной Голландии Дирком Кейтом. Он сказал, что «Фенербахче» большой клуб. Я же буду делать все, чтобы радовать публику», – сказал Ван Перси.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!