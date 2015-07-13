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    «Зенит» не получал предложений по Витселю

    Президент санкт-петербургского «Зенита» Александр Дюков заверил, что вопрос о продаже полузащитника команды Акселя Витселя не стоит.

    «У нас с бельгийцем контракт, мы заинтересованы, чтобы он продолжил играть в Санкт-Петербурге. Скажу больше: мы хотели бы соглашение пролонгировать. Предложений от других клубов по этому игроку мы не получали и, соответственно, никаких переговоров не ведем», – сказал функционер.

    Зарубежные СМИ активно сватают Витселя в «Милан».

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    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 00:07
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    Комментарии (23)
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    IngvarP
    1436741858
    Предложений не поступало, потому что папку Входящие на почтовых сервисах контролирует служба безопасности ОАО Газпромнефть. Витсель и представить этого не мог... Пока кто-то нужен Зениту - предложений не будет.
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    112910415
    1436754552
    удивительно скверно работает почта
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    Bearded man
    1436757309
    Потому что нищебродские запросы из Италии, за предложения не считаются.
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    Goosfraba
    1436765077
    Ох врунишки!!!
    Ответить
    Krasnodar 123
    1436788258
    Да кому он нужен еще и за живые бабки шутите
    Ответить
    SHMEL
    1436789165
    Да кому он нужен...
    Ответить
    sir_Alex
    1436795010
    Мало, кому нужен
    Ответить
    nahan
    1436811657
    Постричь его нужно для начала...
    Ответить
    KLINSI
    1436889151
    Очередная 358 продажа отменяется).
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    ologreds
    1694997623
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