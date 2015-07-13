«Зенит» не получал предложений по Витселю

Президент санкт-петербургского «Зенита» Александр Дюков заверил, что вопрос о продаже полузащитника команды Акселя Витселя не стоит.



«У нас с бельгийцем контракт, мы заинтересованы, чтобы он продолжил играть в Санкт-Петербурге. Скажу больше: мы хотели бы соглашение пролонгировать. Предложений от других клубов по этому игроку мы не получали и, соответственно, никаких переговоров не ведем», – сказал функционер.



Зарубежные СМИ активно сватают Витселя в «Милан».



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