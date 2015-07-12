Дзюба: «Выходит, из «Спартака» ушел не зря»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился своими комментариями после сегодняшней победы своей команды в матче за Суперкубок России. Сине-бело-голубые одолели в серии пенальти московский «Локомотив», основное время завершилось со счетом 1:1.



«Меня оскорбляет, когда говорят, что пришел в «Зенит» ради денег. Я же не в чемпионат Саудовской Аравии уехал. Пришел ради титулов. Один матч – сразу трофей. Выходит, из «Спартака» ушел не зря», – сказал форвард.



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