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    Дзюба: «Выходит, из «Спартака» ушел не зря»

    Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился своими комментариями после сегодняшней победы своей команды в матче за Суперкубок России. Сине-бело-голубые одолели в серии пенальти московский «Локомотив», основное время завершилось со счетом 1:1.

    «Меня оскорбляет, когда говорят, что пришел в «Зенит» ради денег. Я же не в чемпионат Саудовской Аравии уехал. Пришел ради титулов. Один матч – сразу трофей. Выходит, из «Спартака» ушел не зря», – сказал форвард.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2015 22:19
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    Комментарии (607)
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    New_Look
    1436786216
    Правильно было сказать: \"Выходит, из Спартака выгнали удачно!\"
    Ответить
    Krasnodar 123
    1436787076
    ЧУЧУНДРА ТЫ
    Ответить
    Colonist
    1436788611
    перейти у другой клуб, чтобы завоевать трофей? именно так поступали предатели, когда красная армия терпела поражения, а немцы наступали! Некоторые переходили к фашистам на службу - они же побеждают! Так появлялись полицаи... И здесь этот г-нюк за титулом ушел! За титулами не уходить нужно, а бороться за них! Не жалея себя, со своей командой... думал он просто молодой, а он конченый.. Больше Дзюбу не уважаю, как человека...
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    ОЛЛС
    1436790245
    Дзюба - воспитанник спартаковской школы!:)))
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    Павлюченко 13
    1436802528
    Судя, по тому, как провел матч, то зря!
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    nik27040
    1436810376
    первый блин комом
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    karus
    1436810873
    Артем,как обычно,пошутил немного.Он,вообще,человек позитивный,с чувством юмора.Накинулись на него,как волки.Проще надо относиться-это всего лишь футбол (игра не более того)
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    Sevastopol-www
    1437115703
    Сразу же с трофеем... Подоспел к сроку...
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    sanya254
    1437230707
    Дзюба не лучший вариант
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    ologreds
    1694997624
    numo435508
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