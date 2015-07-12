Суперкубок стал для «Зенита» 15-м трофеем в истории

Санкт-петербургский «Зенит», выиграв сегодня Суперкубок России, взял, таким образом, пятнадцатый трофей в своей истории. До этого команда из Северной Пальмиры пять раз становилась чемпионом страны, по три раза брала Кубок России, Кубок сезона и Суперкубок, по разу – Кубок УЕФА, Кубок РФПЛ и Суперкубок УЕФА.



Для сравнения добавим, что московский «Спартак» завоевал уже 35 трофеев.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!