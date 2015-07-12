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    Суперкубок стал для «Зенита» 15-м трофеем в истории

    Санкт-петербургский «Зенит», выиграв сегодня Суперкубок России, взял, таким образом, пятнадцатый трофей в своей истории. До этого команда из Северной Пальмиры пять раз становилась чемпионом страны, по три раза брала Кубок России, Кубок сезона и Суперкубок, по разу – Кубок УЕФА, Кубок РФПЛ и Суперкубок УЕФА.

    Для сравнения добавим, что московский «Спартак» завоевал уже 35 трофеев.

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    Источник: ФК «Зенит»

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    12.07.2015 22:08
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    Комментарии (61)
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    summer2014
    1436743170
    А что Ливерпуль для сравнения не добавили?
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    Valeron_hbk
    1436743419
    Ссылка на сайт новая, а маскальные авторы свинопасы все теже! Так стоило ли что то менять?
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    анжи2
    1436744118
    бавария Или барселона Или реал за за последние 5 лет собрал больше зенита .
    Ответить
    112910415
    1436753477
    работать и работать!
    Ответить
    alessios1990
    1436758401
    То ли еще будет! Далеко не самый последний трофей Зенита) Виллаш-Боашу осталось привести клуб к победе в Кубке России и тогда в нашей стране португалец выиграет реально все.
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    pereletnii
    1436765419
    Из этих 35,34 бормантановые колосковские
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    sir_Alex
    1436788490
    Достижение, однако!
    Ответить
    nahan
    1436801843
    Зенит ещё не раз возьмёт трофеи.
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    СБГ1980
    1436838744
    Для сравнения добавим, что московский \"Спартак\" завоевал уже 35 трофеев хах,правильнее будет завоевал когда то)
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    ologreds
    1694997624
    numo435506
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