«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Ди Марией

Французский ПСЖ уже отправил в «Манчестер Юнайтед» запрос о трансфере полузащитника «красных дьяволов» Анхеля Ди Марии, на который, как сообщает источник, англичане ответили утвердительно. «Манкунианцы» не против того, чтобы аргентинец переехал на другой берег Ла-Манша. Сумма, за которую «МЮ» попрощается с хавбеком, равняется 65-и миллионам евро, что на десять миллионов меньше той, за которую южноамериканец был приобретен в прошлом году у «Реала». Теперь парижанам осталось согласовать переход с самим Ди Марией и его агентом Жорже Мендешем.



Получать в ПСЖ футболист будет порядка 10-и миллионов евро в год.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!