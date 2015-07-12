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    «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Ди Марией

    Французский ПСЖ уже отправил в «Манчестер Юнайтед» запрос о трансфере полузащитника «красных дьяволов» Анхеля Ди Марии, на который, как сообщает источник, англичане ответили утвердительно. «Манкунианцы» не против того, чтобы аргентинец переехал на другой берег Ла-Манша. Сумма, за которую «МЮ» попрощается с хавбеком, равняется 65-и миллионам евро, что на десять миллионов меньше той, за которую южноамериканец был приобретен в прошлом году у «Реала». Теперь парижанам осталось согласовать переход с самим Ди Марией и его агентом Жорже Мендешем.

    Получать в ПСЖ футболист будет порядка 10-и миллионов евро в год.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2015 21:12
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    Комментарии (66)
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    miggel
    1436736391
    Если взяли Депая, то это уже был намек, что диМа далеко не всегда будет игроком основы...
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    Верг
    1436737115
    когда против него играют жесткие защитники, дима теряется что в клубе что в сборной
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    RMUKMU
    1436740833
    Лично я в это не верю. Первый сезон он адоптировался, играл мало, была травма и при этом он 3 по ассистам в лиге. И не дать ему проявить себя во всей красе и продать на 10 млн дешевле - это глупо (особенно после Кубка Америки).
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    alboro
    1436754461
    ок
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    alessios1990
    1436759275
    Манкунианцы уже приобрели Депая и в принципе они вполне реально могут расстаться с Анхелем! Яшли Янг вроде как остается еще на один сезон) Просто если Ди Мария останется, то не факт, что он будет играть регулярно.. В противном случае Ван Гаалу как то надо будет разместить на поле Швайнштайгера, Ди Марию и Депая!
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    nnbb199O
    1436759496
    Сломал себе карьеру в скаме
    Ответить
    Sergei 063KC
    1436780228
    Это будет ошибкой МЮ.
    Ответить
    Bibras
    1436816609
    Просто у Димы не покатило, бывает такое, что теперь делать. БУдет играть во Франции за хорошие бабули на пару с Иброй
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    Tonka88
    1436817822
    МЮ не в коем случае не делай такой х...ни, Ди Мария ещё будет созидать в стане Красных
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    ologreds
    1694997625
    numo435501
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