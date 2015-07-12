«Ливерпуль» готов отпустить Стерлинга в «Манчестер Сити»

Английский «Ливерпуль» все-таки согласился продать полузащитника команды Рахима Стерлинга в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составит более 40 миллионов фунтов стерлингов. Причем как минимум 5 миллионов мерсисайдский клуб может получить, если Стерлинг проведет достаточное количество матчей за «Сити».

Напомним, Рахим Стерлинг отказался лететь с «Ливерпулем» в азиатское турне и выразил желание сменить команду. В прошлом сезоне полузащитник провел 35 игр в чемпионате Англии и забил 7 голов.

