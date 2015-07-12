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    «Ливерпуль» готов отпустить Стерлинга в «Манчестер Сити»

    Английский «Ливерпуль» все-таки согласился продать полузащитника команды Рахима Стерлинга в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составит более 40 миллионов фунтов стерлингов. Причем как минимум 5 миллионов мерсисайдский клуб может получить, если Стерлинг проведет достаточное количество матчей за «Сити».
    Напомним, Рахим Стерлинг отказался лететь с «Ливерпулем» в азиатское турне и выразил желание сменить команду. В прошлом сезоне полузащитник провел 35 игр в чемпионате Англии и забил 7 голов.
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    Источник: Sports.ru

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    12.07.2015 20:42
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    Комментарии (102)
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    Старый Пью
    1436735889
    Норм сделка!
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    FCRM1
    1436739424
    И че в нем такого, не пойму
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    alessios1990
    1436759389
    Это был бы отличный трансфер для горожан! В Ливерпуль ушел Милнер, а в Ман.Сити - Рахим) Да, придется конечно же клубу из Манчестера потратиться, но Стерлинг того стоит!
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    bashnat013
    1436762610
    и в первой игре с ливером его надо сломать годика на полтора (вот это бедет трансфер и выскочке урок)
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    dzvinka
    1436782701
    на Телеграф.ЮК есть голосование: по вашему мнению стоит ли Стерлинг тех денег которые за него заплатили? - 91% ответили отрицательно (14000+ участников голосования) зарплата игрока возросла с 35к до 200к фунтов. Игрок обойдется МС в 100кк фунтов (трансфер+з/п по контракту)
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    Die Roten
    1436790404
    наконец то.
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    Павлюченко 13
    1436802267
    Логично, что отпускают!
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    mr ReDeviL
    1436857743
    При всей моей неприязни к Ливерпулю мне все равно жаль, что Стерлинг уходит)
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    Sevastopol-www
    1437115971
    Вовремя избавились...
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    ologreds
    1694997625
    numo435499
    Ответить
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