«Ливерпуль» готов отпустить Стерлинга в «Манчестер Сити»

Английский «Ливерпуль» все-таки согласился продать полузащитника команды Рахима Стерлинга в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составит более 40 миллионов фунтов стерлингов. Причем как минимум 5 миллионов мерсисайдский клуб может получить, если Стерлинг проведет достаточное количество матчей за «Сити».
Напомним, Рахим Стерлинг отказался лететь с «Ливерпулем» в азиатское турне и выразил желание сменить команду. В прошлом сезоне полузащитник провел 35 игр в чемпионате Англии и забил 7 голов.
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