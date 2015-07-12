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    Лоран Блан: «Не мы одни хотим заполучить Ди Марию»

    Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан рассказал о ситуации вокруг полузащитника «Манчестер Юнайтед» Анхеля Ди Марии. Ранее сообщалось, что аргентинец может продолжить карьеру в «Баварии».

    «Мне нравится Ди Мария. Теперь у нас больше свободы, стало меньше ограничений, связанных с финансовым фэйр-плей. Но задача остается сложной, поскольку не мы одни хотим заполучить Ди Марию», – сказал Блан.

    Напомним, Анхель Ди Мария перешел в «МЮ» летом 2014-го. В Премьер-лиге полузащитник провел 27 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.

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    Источник: L' Equipe

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    12.07.2015 16:54
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    Комментарии (28)
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    aseke25
    1436711049
    Зачем он нужен.. Бесполезный оН..
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    Erik15
    1436711404
    Все запомните мой ник!!! Поговорим после сезона...ОК? Я извинюсь перед всеми.....но если Ди Мон выстрелит,цука меняйте \"авы\"!
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    alessios1990
    1436712218
    Все верно говоришь, Лоран. Основные претенденты на Анхеля это ПСЖ и Бавария Мюнхен! Ди Мария нужен нашему клубу, ровно как и Гризманн) И еще, в свете ухода Швайнштайгера, Баварии Мюнхен не помешал бы отличный центральный полузащитник.
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    Apsny
    1436714304
    Игуаина не хотят?
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    AlexanderP622
    1436715301
    Не заиграет если то загубит себе карьеру.
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    Sevastopol-www
    1436716207
    Свобода всё шире...
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    Виталик ManUtd Rus
    1436717527
    [ Соблюдайте правила] уже с этой темой ! Сам Ди Мария говорит , что останется и докажет свою профпригодность , бланы всякие заявляют о переговорах клубов по аргентинцу . Если МЮ хочет его слить - печально .
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    Петр 1
    1436722525
    надо ему уходить и мю - ван галл утопит клуб.
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    sir_Alex
    1436731911
    Но перейдёт именно в ПСЖ
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    ologreds
    1694997625
    numo435488
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