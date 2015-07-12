Лоран Блан: «Не мы одни хотим заполучить Ди Марию»

Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан рассказал о ситуации вокруг полузащитника «Манчестер Юнайтед» Анхеля Ди Марии. Ранее сообщалось, что аргентинец может продолжить карьеру в «Баварии».
«Мне нравится Ди Мария. Теперь у нас больше свободы, стало меньше ограничений, связанных с финансовым фэйр-плей. Но задача остается сложной, поскольку не мы одни хотим заполучить Ди Марию», – сказал Блан.
Напомним, Анхель Ди Мария перешел в «МЮ» летом 2014-го. В Премьер-лиге полузащитник провел 27 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.
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«Мне нравится Ди Мария. Теперь у нас больше свободы, стало меньше ограничений, связанных с финансовым фэйр-плей. Но задача остается сложной, поскольку не мы одни хотим заполучить Ди Марию», – сказал Блан.
Напомним, Анхель Ди Мария перешел в «МЮ» летом 2014-го. В Премьер-лиге полузащитник провел 27 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.