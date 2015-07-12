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    Хавьер Эрнандес может продолжить карьеру в МЛС

    Владелец «Орландо Сити» Флавио Аугусто да Силва прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Хавьера Эрнандеса, не исключив возможность его переезда в МЛС.

    «Многие клубы МЛС работают над тем, чтобы заполучить этого парня. Через одну или две недели мы сможем говорить о Чичарито более конкретно. Поскольку сейчас идут переговоры, чем меньше информации озвучивается, тем лучше», – сказал функционер.

    Напомним, контракт мексиканца с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2016-го. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за мадридский «Реал».

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    Источник: Goal.com

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    12.07.2015 16:29
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    Комментарии (22)
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    Красный Манчестер
    1436712093
    Это трансферное окно безусловно нужно записать в актив Вудворту и его команде прекрасная работа по избавлению от шлака и приобретению новых классных исполнителей
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    alessios1990
    1436712300
    Не, ему рановато еще уезжать в МЛС! Даже не смотря на то, что там к Мексике поближе, чем в Европе) Он вполне способен заиграть в команде уровня Вильярреала! Почему бы и нет.
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    bestolochch
    1436712592
    Так рано?
    Ответить
    mordvin60
    1436713826
    Не рано ли?
    Ответить
    Espana-Deutschland
    1436715319
    А как же Севилья?
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436716311
    Свояк свояка видит издалека...
    Ответить
    No problem
    1436718185
    Пздц как рано ему туда валить Может как делать не ) ( уй в Европе мяч погонять
    Ответить
    Летчик66
    1436721500
    Вы че, ептиль? Нормальный нападающий, куда опять господин Вротджерс смотрит, не ясно... За 850 игровых минут у парня 7 голов и 4 голевых передачи, при всем при этом установкой на каждый матч в Реальчике является сыграть на \"сексуального\" парнишку без перхоти.
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    Lucius Vorenus
    1436738043
    rheкруто\"
    Ответить
    ologreds
    1694997625
    numo435486
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