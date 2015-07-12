Хавьер Эрнандес может продолжить карьеру в МЛС

Владелец «Орландо Сити» Флавио Аугусто да Силва прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Хавьера Эрнандеса, не исключив возможность его переезда в МЛС.
«Многие клубы МЛС работают над тем, чтобы заполучить этого парня. Через одну или две недели мы сможем говорить о Чичарито более конкретно. Поскольку сейчас идут переговоры, чем меньше информации озвучивается, тем лучше», – сказал функционер.
Напомним, контракт мексиканца с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2016-го. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за мадридский «Реал».
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«Многие клубы МЛС работают над тем, чтобы заполучить этого парня. Через одну или две недели мы сможем говорить о Чичарито более конкретно. Поскольку сейчас идут переговоры, чем меньше информации озвучивается, тем лучше», – сказал функционер.
Напомним, контракт мексиканца с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2016-го. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за мадридский «Реал».
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.