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    • Мать Касильяса: «Чемпион мира не должен заканчивать карьеру в «Порту»

    Мать Касильяса: «Чемпион мира не должен заканчивать карьеру в «Порту»

    Родители бывшего голкипера «Реала» Икера Касильяса высказали сожаление по поводу переходу их сына в «Порту». Касильяс играл за мадридскую команду с девяти лет.

    «У Икера были отличные отношения с предыдущими президентами клуба, но не с Пересом, он никогда не любил нашего сына. Икер постоянно находился под давлением, на него давили на протяжении пяти лет. В уходе Касильяса из «Реала» огромная заслуга Переса.Перес организовал целую кампанию, чтобы изжить Икера из клуба. Ему в этом помогали некоторые журналисты, которые работают на него с 2010 года.
    Чемпион мира не должен заканчивать карьеру в «Порту». Мы были бы не против, чтобы Икер завершил карьеру в «Барселоне», это клуб джентельменов», – цитирует Мари Кармен El Mundo.

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    Источник: Sports.ru

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    12.07.2015 11:55
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    Комментарии (357)
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    Петр 1
    1436719140
    маму то зачем в это втягивать?
    Ответить
    112910415
    1436725491
    эх, мама, мама..
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    Lucius Vorenus
    1436733173
    круто!
    Ответить
    FCRM1
    1436739595
    Реал - это лучший клуб мира, а не мавзолей.
    Ответить
    La-Liga
    1436751219
    Призываю всех соблюдать толерантность при общении в этой теме! Уже и такhttp://www.soccer.ru/rulesцев накормили местными срачами, им на потеху. У Реала тяжелейший период, но этот всеобщий негатив уже достал. Пора обратить внимание на принцип наполовину наполненного стакана, а не в обратном порядке. А ближайший сезон рассудит, кто был прав, а кто виноват.
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    gayane-1964
    1436762059
    вот так поступают в этой идиотской комаде со своими лучшими игроками. Барселона - лучшая команда мира!
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    Andrey-KScamapa
    1436762121
    женщины всегда сначала говорят, потом думают
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    калач
    1436802446
    преданные игроки играют в любимом клубе с 5-ти лет, или даже раньше. Тьяго например
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    dzvinka
    1436860686
    что за чушь... он уже давно не тот кипер которым был... ничего удевительного что его меняют.
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    ologreds
    1694997626
    numo435468
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