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    «Краснодар» вернулся с австрийского сбора

    Сегодня ночью чартерным рейсом из Зальцбурга футболисты «Краснодара» вернулись домой с австрийского сбора, полностью выполнив программу второго этапа подгтовки к сезону.Команда получила один выходной и уже 13 июля утром соберется на УТБ «Четук», чтобы продолжить подготовку к старту чемпионата.

    Вечером этого же дня команда примет участие в торжественном мероприятии, в ходе которого игрокам и тренерам будут вручены бронзовые медали по итогам минувшего первенства.
    15-го июля на стадионе клубной Академии краснодарцы сыграют свой заключительный контрольный матч против ереванского «Арарата». Первую встречу чемпионата «быки» проведут 20 июля а Перми с местным «Амкаром».

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    Источник: ФК «Краснодар»

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    12.07.2015 11:34
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    phantom-k
    1436691205
    удачи \"быкам\" в наступающем сезоне. очень симпатичная команда. особенно в Европе - там должны уже показать себя во всей красе))
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436692029
    хорошо
    Ответить
    kidd-75
    1436692692
    Чем там в Австрии намазали всем??????
    Ответить
    ДСА
    1436695097
    Один город - одна команда! Краснодар!
    Ответить
    Betty Fork
    1436696032
    О! в Перми сыграют, наверно снег наконец растаял)
    Ответить
    Майкл59ru
    1436697547
    Удачи Краснодару в предстоящем сезоне!
    Ответить
    KAFA2525
    1436701234
    Товарняки были не очень убедителны…
    Ответить
    DIDI 23
    1436714546
    Ереванский Арарат это серьёзно.
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    ologreds
    1694997626
    numo435467
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