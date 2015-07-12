«Краснодар» вернулся с австрийского сбора

Сегодня ночью чартерным рейсом из Зальцбурга футболисты «Краснодара» вернулись домой с австрийского сбора, полностью выполнив программу второго этапа подгтовки к сезону.Команда получила один выходной и уже 13 июля утром соберется на УТБ «Четук», чтобы продолжить подготовку к старту чемпионата.



Вечером этого же дня команда примет участие в торжественном мероприятии, в ходе которого игрокам и тренерам будут вручены бронзовые медали по итогам минувшего первенства.



15-го июля на стадионе клубной Академии краснодарцы сыграют свой заключительный контрольный матч против ереванского «Арарата». Первую встречу чемпионата «быки» проведут 20 июля а Перми с местным «Амкаром».