Сборная Новой Зеландии исключена из квалификационного турнира к ОИ-2016

Олимпийская сборная Новой Зеландии исключена из квалификационного турнира зоны Океания за появление на поле игрока, не имеющего на это права.Новозеландцы в полуфинале турнире отбора на ОИ-2016 года обыграли команда Вануату со счетом 2:0 и в финале должны были встретиться со сборной Фиджи, однако по решению Конфедерации футбола Океании новозеландцам было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Защитник новозеландцев Деклана Винна, имеющий гражданство страны, родился в ЮАР, и, по мнению конфедерации, не соответствует всем условиям для смены футбольного гражданства. Новозеландцы уже объявили, что данное решение будет оспорено.