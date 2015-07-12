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    • Сборная Новой Зеландии исключена из квалификационного турнира к ОИ-2016

    Сборная Новой Зеландии исключена из квалификационного турнира к ОИ-2016

    Олимпийская сборная Новой Зеландии исключена из квалификационного турнира зоны Океания за появление на поле игрока, не имеющего на это права.Новозеландцы в полуфинале турнире отбора на ОИ-2016 года обыграли команда Вануату со счетом 2:0 и в финале должны были встретиться со сборной Фиджи, однако по решению Конфедерации футбола Океании новозеландцам было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
    Защитник новозеландцев Деклана Винна, имеющий гражданство страны, родился в ЮАР, и, по мнению конфедерации, не соответствует всем условиям для смены футбольного гражданства. Новозеландцы уже объявили, что данное решение будет оспорено.

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    Источник: Р-Спорт

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    12.07.2015 08:54
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    Комментарии (25)
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    Ballack_Germany
    1436694273
    это гинер все купил!
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    pickapick
    1436694759
    Какие страсти кипят!
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    summer2014
    1436695288
    Не обижайте лучшую страну на Земле, средниземье будет бороться до конца)
    Ответить
    Real_M_AC_Roma
    1436695581
    ну все в океании после нз стоить только фиджи))который пропускает 10-15 штук за матч))
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    Betty Fork
    1436697113
    Наивные хоббиты... Гнев Саурона будет беспощаден!)
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    sir_Alex
    1436699847
    Жестоко наказали
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    Die Roten
    1436702745
    что так сурово.
    Ответить
    старина
    1436703225
    а я уж думал босиком играть хотел)
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    laim2
    1436703351
    Пусть оспаривают
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    ologreds
    1694997627
    numo435456
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