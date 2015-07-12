Дармиан: «МЮ» – самый большой клуб мира»

Новоиспеченный защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан прокомментировал свой переход в стан «красных дьяволов».



«Моя мечта свершилась. Хочу, чтоб все понимали: мне нравилось в Турине, я благодарю клуб и его болельщиков. Они многое сделали для меня. Уверен, меня поймут. Если появилась возможность перейти в самый большой клуб мира, ею надо пользоваться. Кроме того, крайне интересно поработать под руководством Луи ван Гаала«, – сказал итальянец.



За трансфер игрока «манкунианцы» заплатили порядка двадцати миллионов евро.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!