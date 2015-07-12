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    Дармиан: «МЮ» – самый большой клуб мира»

    Новоиспеченный защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан прокомментировал свой переход в стан «красных дьяволов».

    «Моя мечта свершилась. Хочу, чтоб все понимали: мне нравилось в Турине, я благодарю клуб и его болельщиков. Они многое сделали для меня. Уверен, меня поймут. Если появилась возможность перейти в самый большой клуб мира, ею надо пользоваться. Кроме того, крайне интересно поработать под руководством Луи ван Гаала«, – сказал итальянец.

    За трансфер игрока «манкунианцы» заплатили порядка двадцати миллионов евро.

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    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    12.07.2015 01:47
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    Комментарии (42)
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    Bundeseam
    1436687729
    Таким его сделал Роналду. Потом сделал таким Реал. Через сезончик Рон опять придет в МЮ поднимать мешок с колен. Все-таки накупили всяких деревьев, которые еле-еле четвертое место занимают. А с Роналду сразу полуфинал ЛЧ минимум, победа в АПЛ минимум.
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    kkomov
    1436689078
    достала лесть новичков.
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    Бавария 2001
    1436700723
    Ахахахаха. Это он еще не видел Бавария, Барсу и Реал. Мю в списке лучших где то в 20-ке. Перейди он в Анжи тоже самое сказал бы. Привет от Погба
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    sir_Alex
    1436701086
    Вернее, один из самых больших
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    nnbb199O
    1436702728
    Пффф...
    Ответить
    nnbb199O
    1436702777
    Ага , а Феллайни лучший игрок мира )))
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    nahan
    1436706539
    Большому кораблю большое плавание...
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    man_united red
    1436713892
    этот год,будет очень интересным,надо в 1 туре,разгромить,петухов
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    man_united red
    1436719914
    Дармиан и Швайнштайгер - игроки \"МЮ\" Главная Новости Дармиан и Швайнштайгер - игроки \"МЮ\" 12 июля 2015, 12:07 \"Манчестер Юнайтед\" продолжает \"веселиться\" на летнем трансферном рынке 2015. Как информирует официальный стан \"манкунианцев\", стан команды Луи ван Гала в ближайшее время пополнит капитан сборной Германии по футболу Бастиан Швайнштайгер. Английский гранд и \"Бавария\" договорились о переходе \"Швайни\". Сегодня немецкий футболист пройдет медобследование в одной из клиник Манчестера и подпишет контракт с \"Юнайтед\". Другим новичком \"Манчестер Юнайтед\" стал итальянский бек \"Торино\" Маттео Дармиан. 25-летний футболист подписал с клубом из \"Од Траффорд\" контракт по схеме 4+1. Ожидается, что в ближайшее время состав \"Манчестер Юнайтед\" также пополнят хавбек \"Саутгемптона\" Морган Шнайдерлин и один из топ-защитников.
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    ologreds
    1694997628
    numo435445
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