Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Сарате обязали выплатить «Лацио» почти 6 млн евро

    Форвард английского «Вест Хэма» Мауро Сарате проиграл дело своему бывшему клубу «Лацио» в арбитражном суде. В свое время аргентинец расторг контракт с «лациали» лишь в одностороннем порядке, на что итальянцы подали иск. Они его выиграли, и теперь футболист в течение тридцати дней должен перевести на счет «Лацио» 5,9 миллиона евро.

    Игрок имеет право подать апелляцию на решение суда.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2015 01:39
    Рекомендуем
    Комментарии (18)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Zenit-84
    1436668848
    Погорячился
    Ответить
    Juventus21
    1436677843
    Вот и бабки на трансферы появились)
    Ответить
    удав
    1436680771
    вот это попадос=)
    Ответить
    kkomov
    1436684595
    круто!
    Ответить
    sir_Alex
    1436701396
    Попал на бабосы
    Ответить
    Die Roten
    1436702500
    в одно стороннем порядке не стоило.))
    Ответить
    nahan
    1436702737
    Придётся платить, обжалование бесполезно.
    Ответить
    Петр 1
    1436719054
    круто он попал!
    Ответить
    MrVanes-Zenit
    1436730826
    Кругленькая сумма!
    Ответить
    ologreds
    1694997628
    numo435444
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+