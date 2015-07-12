Сарате обязали выплатить «Лацио» почти 6 млн евро

Форвард английского «Вест Хэма» Мауро Сарате проиграл дело своему бывшему клубу «Лацио» в арбитражном суде. В свое время аргентинец расторг контракт с «лациали» лишь в одностороннем порядке, на что итальянцы подали иск. Они его выиграли, и теперь футболист в течение тридцати дней должен перевести на счет «Лацио» 5,9 миллиона евро.



Игрок имеет право подать апелляцию на решение суда.



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