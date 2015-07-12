Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Суарес: «Хочу, чтобы ФИФА извинилась передо мной»

    Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес призвал ФИФА признать санкции, направленные против него, чрезмерными и не соответствующими его деяниям. Напомним, во время матча ЧМ-2014 против Италии южноамериканец укусил защитника «скуадры адзурры» Джорджио Кьеллини, за что получил длительную международную дисквалификацию.

    «Обращаю внимание, что, когда забил гол Диего Годин, я его почти не праздновал, потому что понимал: сделал необдуманный поступок, за которым может последовать наказание. Считаю, и сам дисциплинарный комитет ФИФА понимает, что санкции против меня были чрезмерными. Хочу, чтобы орган извинился передо мной, ведь я раскаялся. Когда мне объявили решение, слезы невозможно было остановить. Ошибиться может каждый, но запрет посещать стадион – это что-то невероятное», – сказал уругваец.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2015 01:16
    Рекомендуем
    Комментарии (96)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    старина
    1436703968
    санкции санкции)..Положи на эти санкции и играй в футбол
    Ответить
    nahan
    1436706271
    Наивный кусач...
    Ответить
    Betty Fork
    1436708195
    Суарес не исправИм: \"Хочу, чтобы ФИФА извинилась передо мной... на коленях\"))
    Ответить
    Apsny
    1436709391
    ФИФА распустить).
    Ответить
    lobsterdam
    1436709797
    а говорили только КриРо плачет, оказывается латиносы все очень впечатлительные. И извиняться не за что, это он уж очень о себе возомнил!
    Ответить
    KoValery
    1436712823
    Это все равно, что извинится перед собакой, которая тебя покусала, из-за того, что ее в наказание не выпускали гулять.
    Ответить
    112910415
    1436724659
    забыть, не вспоминать
    Ответить
    GadzhiDAG
    1436733377
    Не говори так луис.Тебя обратно накажут за укус ФИФА
    Ответить
    Sergei 063KC
    1436780148
    Жаль Каса, не дли с почетом завершить карьеру.
    Ответить
    ologreds
    1694997628
    numo435441
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+