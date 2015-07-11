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    Чех выбрал игровой номер

    Новичок лондонского «Арсенала» Петр Чех определился с игровым номером, под которым проведет ближайший сезон. На спине у вратаря будут красоваться две тройки. Сам футболист мотивировал данный выбор тем, что ему сейчас 33 года и он сыграл 333 матча в АПЛ.

    Напомним, что Чех пришел в стан «канониров» из «Челси».



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    Источник: Twitter

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    11.07.2015 23:19
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    Комментарии (49)
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    alessios1990
    1436675509
    Пришел в Арсенал в возрасте Иисуса Христа! Надеюсь, что этот номер принесет удачу Чеху и станет для него счастливым)
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    Mr Ars
    1436677437
    Символичный Чех.
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    cska plus
    1436677705
    надо было выбрать 333!
    Ответить
    mordvin60
    1436678814
    33=1
    Ответить
    Mr Siberian
    1436680345
    Войцеха на продажу и единичку Чеху.
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    mat73
    1436681658
    Достойно! Красиво и символично)))
    Ответить
    Hезнакомец
    1436686038
    Удачи Чеху! =)
    Ответить
    TheDDS
    1436697171
    Надо было 13 брать, чтобы соответсовать лузерскому клубу
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    nahan
    1436705804
    33-му танкисту удачи...
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    ologreds
    1694997629
    numo435432
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