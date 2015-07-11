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    «Арсеналу» понадобился Эванс

    Лондонский «Арсенал» хотел бы приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванса, на которого «красные дьяволы», судя по всему, больше не рассчитывают. Накануне «манкунианцы» выставили ценник на игрока (14 миллионов евро), и его «канониры» вполне могут оплатить.

    Конкурировать за североирландца «Арсеналу» придется с «Эвертоном» и «Вест Бромвичем».

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    Источник: Mirror.co.uk

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    11.07.2015 21:47
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    Комментарии (64)
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    jet_set
    1436674167
    20 млн фунтов, и не пенни меньше!)
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    alessios1990
    1436677665
    Не понимаю, зачем нужен этот пожарник канонирам? Мало того, что он откровенно говоря средний защитник, так еще и поддается на провакации со стороны соперника!
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    nahan
    1436678462
    Венгер постоянно выбирает каких-то слабых защитников, надеясь, что заиграют у него.
    Ответить
    Mr Siberian
    1436680261
    Почему бы и нет)
    Ответить
    миру мир ивану пузыр
    1436684638
    Осень смешно
    Ответить
    lobsterdam
    1436709958
    Джонни -симпатяга, понравился Венгеру, а мы не против!
    Ответить
    man_united red
    1436715245
    да и за 4,можно отдавать
    Ответить
    Барабуля
    1436764767
    Нет! Паулиста гораздо лучше.
    Ответить
    ZaZizu
    1436789541
    бредок!
    Ответить
    ologreds
    1694997629
    numo435424
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