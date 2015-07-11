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    • Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»

    Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»

    Сегодня в 17:00 на стадионе «Октябрь» московский ЦСКА проведет заключительный контрольный матч в рамках предсезонной подготовки. Соперником армейцев будут самарские «Крылья Советов».

    Стал известен стартовый состав москвичей: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, Васин, Щенников, Вернблум, Натхо, Тошич, Ерeменко, Дзагоев, Муса.

    Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Набабкин, Панченко, Ефремов, Страндберг.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    11.07.2015 17:09
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    Комментарии (53)
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    Сашка Охотник
    1436628582
    spartach n1 ЦСКА клуб гaндoнoв Петр 1 у этих чуваков мамки ништяк
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    brooks
    1436628704
    2:0 кони ведут. Это ли задел на чемпионство? Ведь не какая-нибудь команда, а легендарные Крылья Советов! Блин, мы смотрим чемпионскую игру, ё-моё...
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    Balbes77773
    1436628895
    Самара держится получше,чем хрюши полтора месяца назад...
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    Павлюченко 13
    1436629351
    Во втором тайме моменты есть, голов нет.
    Ответить
    Павлюченко 13
    1436629848
    Игра раньше времени закончилась. 2-0
    Ответить
    Jum13
    1436631281
    Опять у мяса рвутся задние шаблоны )))
    Ответить
    bacardi023
    1436636712
    а где же чернов игрок сборной россии. ???прикольные матчи динамо с монако и аяксом а кони с крыльями из пердива. так бы и в чемпионате. p.s. игнат с березой не вечные! !!
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    Silva11
    1436639504
    Слуцкий достал уже выставлять одних и тех же. куча талантливой молодежи, всё очкует
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    Красно Синий воин
    1436640156
    Красно Синий самый сильный!
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    ologreds
    1694997631
    numo435401
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