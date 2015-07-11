Агент Витселя: «Аксель хочет играть в более сильном чемпионате»

Агент бельгийского футболиста «Зенита» Акселя Витселя Риккардо Наполитано прокомментировал будущее футболиста.

«Аксель решил покинуть «Зенит». Он хочет играть в клубе, выступающем в более сильном, чем российский, чемпионате, там где много звезд,

и очень хочет перебраться в Италию. Ему нравится «Ювентус». Он будет рассматриваться, как основной вариант замены Погба или Видалю, если они уйдут.В этом случае «Ювентус» сразу переключится на него», – заявил агент игрока.