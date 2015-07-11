Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Агент Витселя: «Аксель хочет играть в более сильном чемпионате»

    Агент Витселя: «Аксель хочет играть в более сильном чемпионате»

    Агент бельгийского футболиста «Зенита» Акселя Витселя Риккардо Наполитано прокомментировал будущее футболиста.
    «Аксель решил покинуть «Зенит». Он хочет играть в клубе, выступающем в более сильном, чем российский, чемпионате, там где много звезд,
    и очень хочет перебраться в Италию. Ему нравится «Ювентус». Он будет рассматриваться, как основной вариант замены Погба или Видалю, если они уйдут.В этом случае «Ювентус» сразу переключится на него», – заявил агент игрока.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2015 16:49
    Рекомендуем
    Комментарии (78)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    andrefino13
    1436636738
    Российкий сильнее сделать не смог.До свиданья.
    Ответить
    рус фан
    1436637177
    Пусть Итальянцы уговорят мистера Би и он раскошелится наконец выдав 35 млн, хорошо еще помнится история с Хондой в ЦСКА где армейцам явно не доплатили.
    Ответить
    cvanza
    1436637550
    Цену набиваютх
    Ответить
    Adler angriff
    1436638757
    Очень медленный игрок даже по российским меркам. В зените он совсем не прогрессирует.
    Ответить
    staff1975
    1436639885
    Хитро[Соблюдайте правила ]й одуванчик, насосался газа на халяву и к звёздам
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1436654052
    да пускай уходит!
    Ответить
    Супервайзер
    1436689848
    Да продавать его надо за любые деньги. Он слабее даже двух -трех российских аналогов на его позиции.
    Ответить
    nahan
    1436704713
    Для Зенита это не потеря.
    Ответить
    112910415
    1436722948
    пусть
    Ответить
    ologreds
    1694997630
    numo435400
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+