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    Президент «Фенербахче»: «Ван Перси перешел в нашу команду»

    Президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым сообщил о переходе в команду форварда «Манчестер Юнайтед» Робина ван Перси.

    «Трансфер Робина ван Перси завершен», — сказал Йылдырым.
    Ранее сообщалось, что голландец в понедельник будет представлен в качестве игрока турецкого клуба.

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    Источник: Sports.ru

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    11.07.2015 15:17
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    Комментарии (19)
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    makkie
    1436620038
    На заработки)
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    dante_voorhees
    1436621202
    И так все знают, давайте новые трансферы
    Ответить
    Майкл59ru
    1436622340
    Свершилось. Ну теперь удачи ему на турецких берегах.
    Ответить
    jet_set
    1436624598
    Фенер в этом году нереально усилился. Но Галатасарай все равно будет первым)
    Ответить
    ДАША Д
    1436625422
    Уважуха Туркам.
    Ответить
    Assalim
    1436629577
    Ну теперь увижу его в Кадыкёе
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    ЮЗИК
    1436639865
    Толку от него уже не будет
    Ответить
    mordvin60
    1436689378
    {jhjij erhtgkz.ncz
    Ответить
    nahan
    1436704368
    Болельщиков Фенербахче можно только поздравить.
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    ologreds
    1694997631
    numo435394
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