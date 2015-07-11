Президент «Фенербахче»: «Ван Перси перешел в нашу команду»

Президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым сообщил о переходе в команду форварда «Манчестер Юнайтед» Робина ван Перси.
«Трансфер Робина ван Перси завершен», — сказал Йылдырым.
Ранее сообщалось, что голландец в понедельник будет представлен в качестве игрока турецкого клуба.
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