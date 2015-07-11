Касильяс попрощался с партнерами по «Реалу»

Голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс в ближайшие дни станет игроком «Порту». Ранее собщалось, что голкипер заключил с «драконами» двухлетний контракт.



Сегодня в 10.27 по местному времени Касильяс прибыл на базу «Реала», несмотря на то, что тренировка команды под руководством Рафаэля Бенитеса началась в 9.30.Судя по всему, футболист приехал попрощаться с партнерами, забрать вещи и обсудить последние детали перехода в португальский клуб.



