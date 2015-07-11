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    Касильяс попрощался с партнерами по «Реалу»

    Голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс в ближайшие дни станет игроком «Порту». Ранее собщалось, что голкипер заключил с «драконами» двухлетний контракт.
    Сегодня в 10.27 по местному времени Касильяс прибыл на базу «Реала», несмотря на то, что тренировка команды под руководством Рафаэля Бенитеса началась в 9.30.Судя по всему, футболист приехал попрощаться с партнерами, забрать вещи и обсудить последние детали перехода в португальский клуб.

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    Источник: AS

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    11.07.2015 13:48
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    Комментарии (144)
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    Gwynbleidd
    1436641352
    Да не повезло Реалу с президентом... Идиот во главе клуба, это не к добру... Но я думаю если они в этом году провалятся, а к этому все идет. Я думаю его уберут... З.Ы. Удачи Икеру в новом клубе! Легенда, один из лучших футболистов современности!
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    michae1_3allack
    1436641436
    Жалко, хоть и Легенда с большой буквы, но косячить стал ужасно. Уходит целая эпоха. Удачи ему в будущем!
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    KaSog Kerket
    1436648128
    не дали доиграть в родном клубе.
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    Roman412
    1436658058
    Не отличаюсь сентиментальностью и не болею за Реал,но немножко наворачиваются слезы...Великий вратарь,выигравший в своей карьере все,16 лет стоял на страже ворот великого клуба.Служил верой и правдой,играл,как мог и как умел.Помню его 19-летним пацаном,поднимающим \"ушастого\" над головой.Безупречный спортсмен и профессионал,не скандалист,не онанист-кокаинист...Успехов ему в Порту,тоже превосходный клуб с богатой историей.А что касается Переса и его политики...считаю не совсем корректным его осуждать.У него должность такая-должен смотреть на пять-шесть ходов вперед и работать на перспективу.Икер,при всем к нему безмерном уважении,сильно сдал,как Акелла.На очереди очередной амбициозный молодой хищник.А то, что не поблагодарили,не дали уйти как следует...Когда на кону стратегическое развитие клуба и огромные прибыли,нет места сентиментальности и слюням.Все жестоко,но логично...
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    Sevastopol-www
    1436683583
    Уже официально перешёл...
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    F-50
    1436698649
    удачи,может где то оценят по праву!Блин с 18 лет в стартовом и так всё закончилосьЙ
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    nahan
    1436704054
    Удачи Касильясу!!!
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    ESPANOL
    1436709088
    Сливать Каса начал Мауриньо. Он не мог простить Икеру дружбу с Хави. После этого и пошло все наперекосяк. Кас стал нервным, начал ошибаться. Когда человека все время унижают и малейшую ошибку раздувают до небес, любой не выдержит. И я не согласен с некоторыми оппонентами насчет того, что это бизнес и все такое... Ветераны делают историю клуба и воспитывают патриотов в нужном русле. А когда их не ценят и бесцеремонно выкидывают в первый попавшийся клуб, тогда авторитет клуба, за который ветераны отдали половину своей жизни, сходит на нет. Остается чистый прагматизм и больше ничего. Кукольный театр Карабаса Барабаса, где все куклы постоянно посматривают на плетку, поэтому играют сносно, но без души и сердца.
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    неизбежность
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    ologreds
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