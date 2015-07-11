Донецкий «Металлург» объявил себя банкротом. Акционеры клуба Олег Мкртчан и Сергей Тарута написали письмо в ФФУ на имя первого вице-президента Александра Бандурко и исполнительного директора федерации Владимира Генинсона.

«В связи с проведением военных действий на территории, где дислоцируется футбольный клуб, а также тяжелым материальным положением и сложной экономической ситуацией футбольный клуб «Металлург» Донецк не может принять участие в чемпионате Украины 2015-2016 и объявляет себя банкротом» – говорится в послании.

Предполагается, что дончан в Премьер-лиге заменил мариупольский «Ильичевец», занявший в минувшем сезоне последнее место.

