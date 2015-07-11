Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Донецкий «Металлург» объявил себя банкротом

    Донецкий «Металлург» объявил себя банкротом. Акционеры клуба Олег Мкртчан и Сергей Тарута написали письмо в ФФУ на имя первого вице-президента Александра Бандурко и исполнительного директора федерации Владимира Генинсона.
    «В связи с проведением военных действий на территории, где дислоцируется футбольный клуб, а также тяжелым материальным положением и сложной экономической ситуацией футбольный клуб «Металлург» Донецк не может принять участие в чемпионате Украины 2015-2016 и объявляет себя банкротом» – говорится в послании.
    Предполагается, что дончан в Премьер-лиге заменил мариупольский «Ильичевец», занявший в минувшем сезоне последнее место.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: СПОРТ.UA

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2015 12:19
    Рекомендуем
    Комментарии (71)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Пичушкин
    1436622897
    Ничего, скоро вся украинская лига будет в МЛС выступать!
    Ответить
    goga1332
    1436624661
    скакать, скакать и еще раз скакать ))
    Ответить
    BloodyНeart
    1436626134
    Но дальше - больше. Вам мало Крыма. Вы ещё захотели Оттяпать целый Донбасс - и тут уж мы не стерпели. Мы стали сопротивляться, и православная вата Стала кричать на весь мир про русскоязычных кацапов. Мол, ущемляют, запрещают, мол фашистская хунта Мол, захватила, а не пришла после народного бунта... Да что ж вас наши правители сильно так занимают? Мы с ними сами разберёмся, если не оправдают! А разговаривать мы, украинцы, можем на польском, На украинском, английском и даже финно-угорском. Но финно-угры, рашисты, православная вата Никак не в праве стрелять по украинским солдатам. 3. Когда поляки, грузины, прибалты нам помогали Вы нас и наших погибших фашистами называли. Зачем навязывать нам мифы про свои духовные скрижали? Как будто наши деды не воевали. Страшилки про Правый Сектор, бандеровцев, майданутых Вам застилают глаза. Вы просто не видите как кому-то Очень хочется нас ввязать в смертельную схватку! Тогда у Путина будет всё на галерах в порядке.﻿
    Ответить
    EVM
    1436630772
    Можно только посочувствовать клубу и всему Донбассу! Одно точно и неизбежно- все преступное украинское руководство, ждет свой Нюрнберг!
    Ответить
    колпанколпан
    1436636335
    Скоро вся хохляндия обанкротится.Но надо подождать еще полтора года когда всплывут все долги.А то жили бездефицитно, а путинцы за 20 лет туда засунули 200млрд долл.вот где была воровская прокачка.Италия 100% госдефицит,Испания 135,Ирландия 125,Греция 150,Ухляндия 95..............
    Ответить
    dante_voorhees
    1436644570
    вот лохи, позорят страну. Только Днепр тащит страну
    Ответить
    kkomov
    1436653966
    скоро вся украина объявит себя банкротом.
    Ответить
    nahan
    1436703122
    Война внесла свои коррективы.
    Ответить
    112910415
    1436721834
    жаль, очень жаль
    Ответить
    ologreds
    1694997632
    numo435382
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+