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    ТАСС: Московское «Динамо» возглавит Андрей Кобелев

    Новым главным тренером московского «Динамо» станет Андрей Кобелев, который несколько дней назад был назначен на пост спортивного директора бело-голубых. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее стало известно, что с поста главного тренера отправлен в отставку Станислав Черчесов.

    «Новым тренером станет Кобелев. Официально о решении будет объявлено позднее», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Отметим, что Кобелев начал тренерскую карьеру именно в «Динамо» в 2004 году. Трижды специалист исполнял обязанности главного тренера команды, а в 2008 году возглавил клуб и привел его к третьему месту в чемпионате страны. «Динамо» тренер покинул в апреле 2010 года в результате отставки. Последним местом работы Кобелева-тренера были самарские «Крылья Советов», которые он возглавлял с июня 2011 года по ноябрь 2012-го.

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    Источник: ТАСС

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    11.07.2015 10:02
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    Комментарии (155)
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    sir_Alex
    1436617553
    Всё к этому шло
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    Павлюченко 13
    1436627839
    Бардак в Динамо!
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    забайкальский армеец
    1436628724
    Похоже Ерофееву Тасс ржавый попался.
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    spartak11
    1436628874
    [Соблюдайте правила]
    Ответить
    Стас73
    1436640248
    Ну вот и осталось Динамо без шашлычников(сначала Аджоев ,а теперь и Черчесов).
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    mat73
    1436682593
    А я говорил здесь ранее, что Черчесов с Кобелевым не уживутся в одной связке! Потому что соперничество у них на подсознательном уровне, еще с игроцких времен Спартак против Динамо!Ё
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    Sevastopol-www
    1436683735
    Опровергается эта информация
    Ответить
    112910415
    1436720662
    возглавит..но позже
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    Xiko
    1436789193
    Кобелев хороший тренер!
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    ologreds
    1694997633
    numo435366
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