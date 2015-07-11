ТАСС: Московское «Динамо» возглавит Андрей Кобелев

Новым главным тренером московского «Динамо» станет Андрей Кобелев, который несколько дней назад был назначен на пост спортивного директора бело-голубых. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее стало известно, что с поста главного тренера отправлен в отставку Станислав Черчесов





«Новым тренером станет Кобелев. Официально о решении будет объявлено позднее», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.





Отметим, что Кобелев начал тренерскую карьеру именно в «Динамо» в 2004 году. Трижды специалист исполнял обязанности главного тренера команды, а в 2008 году возглавил клуб и привел его к третьему месту в чемпионате страны. «Динамо» тренер покинул в апреле 2010 года в результате отставки. Последним местом работы Кобелева-тренера были самарские «Крылья Советов», которые он возглавлял с июня 2011 года по ноябрь 2012-го.



