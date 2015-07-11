Ещенко: «Не сказал бы, что «Копенгаген» нас превосходил»

Андрей Ещенко поделился мнением о Защитник «Анжи»поделился мнением о контрольном матче против «Копенгагена» , в котором датчане взяли верх со счетом 2:0.





«Копенгаген» – хорошая, конечно, команда. Просто они в конце реализовали свои моменты, а мы забить не смогли. Но я бы не сказал, что они нас превосходили. К тому же мы находимся на сборах и играли «под нагрузками». Не знаю, какие там у датчан нагрузки, но у нас хорошие.





В перерыве Юрий Семин говорил о том, что это тренировочная игра. Чтобы о результате не забывали, но в первую очередь важно получить необходимую нагрузку, попытаться взаимодействовать на поле. Обычный рабочий процесс.





Не думаю, что есть какая-то закономерность в том, что мы пропускаем голы со «стандартов». Конечно, нельзя пропускать, надо над этим работать. Значит, будем больше усилий прикладывать, чтобы меньше пропускать. Наш состав на 50 процентов обновился. Конечно, есть какое-то недопонимание на поле. Но в сезоне, думаю, все нормально будет», – сказал Ещенко.



