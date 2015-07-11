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    Ещенко: «Не сказал бы, что «Копенгаген» нас превосходил»

    Защитник «Анжи» Андрей Ещенко поделился мнением о контрольном матче против «Копенгагена», в котором датчане взяли верх со счетом 2:0.

    «Копенгаген» – хорошая, конечно, команда. Просто они в конце реализовали свои моменты, а мы забить не смогли. Но я бы не сказал, что они нас превосходили. К тому же мы находимся на сборах и играли «под нагрузками». Не знаю, какие там у датчан нагрузки, но у нас хорошие.

    В перерыве Юрий Семин говорил о том, что это тренировочная игра. Чтобы о результате не забывали, но в первую очередь важно получить необходимую нагрузку, попытаться взаимодействовать на поле. Обычный рабочий процесс.

    Не думаю, что есть какая-то закономерность в том, что мы пропускаем голы со «стандартов». Конечно, нельзя пропускать, надо над этим работать. Значит, будем больше усилий прикладывать, чтобы меньше пропускать. Наш состав на 50 процентов обновился. Конечно, есть какое-то недопонимание на поле. Но в сезоне, думаю, все нормально будет», – сказал Ещенко.

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    Источник: ФК «Анжи»

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    11.07.2015 07:41
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    Комментарии (5)
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    juventus186
    1436591521
    Почти все новые игроки, почти вся новая команда, почти не пропущенные мячи - все как-то наполовину, играть тоже наполовину будете???
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    alboro
    1436597128
    ок
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    starche
    1436599369
    Копенгаген - хороший середняк, результат не удивляет.
    Ответить
    alboro
    1436607819
    посмотрим
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    ologreds
    1694997634
    numo435351
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