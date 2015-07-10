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    Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч с «Монако»

    Сегодня в 21.45 московское «Динамо» в рамках подготовки к сезону проведет контрольный матч с «Монако». Стал известен стартовый состав москвичей: Габулов, Соснин, Дуглас, Губочан, Жирков, Ионов, Зобнин, М'Вила, Джуджак, Вальбуэна, Кокорин.

    Запасные: Шунин, Генералов, Морозов, Бюттнер, Данилкин, Живоглядов, Дьяков, Ротенберг, Ярмолицкий, Каляшин, Ванкeр, Кузьмин, Лeвин.
    С капитанской повязкой команду выведет на поле Кокорин.

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    Источник: ФК «Динамо»

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    10.07.2015 20:50
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    Комментарии (28)
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    Sem25
    1436554607
    1-0 на седьмой минуте Вальбуэна. Французы на расслабоне. Кокорин обокрал игрока Монако перед их штрафной. И выход 4 в два. Молодцы!
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    Betty Fork
    1436554617
    Кокоша капитан?? скуяле?
    Ответить
    mondm
    1436554988
    Без Роттенберга и Живоглядова не справятся
    Ответить
    brooks
    1436555274
    У динамо форма кислотного цвета в этом сезоне будет?
    Ответить
    footlover
    1436555295
    Трепещите, монегаски!
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    BARCA_10
    1436555496
    Subasic - Touré, Wallace, Raggi, Kurzawa - Bakayoko, Pasalic, Lemar - Dirar, Bahamboula, Martial Пока Монако играет с Динамо, Феррейра-Караско перешел в Атлетико М за 20 млн.
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    Патриот 05
    1436556170
    Генералов, Живоглядов)))
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    kkomov
    1436560075
    кокорин хоть раз по мячу попал?
    Ответить
    diktor
    1436561186
    И Дьяков играл,и Кокорин по мячу попал-правда в штангу.И все равно назло всем врагам-поздравляю Динамо с победой.Заслужили.
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    ologreds
    1694997636
    numo435323
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