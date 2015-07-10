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    «Фенербахче» пытается приобрести Рамиреса

    Полузащитник «Челси» Рамирес может продолжить карьеру в Турции.

    По информации источника, бразилец попал в сферу интересов турецкого клуба. Ранее сообщалось, что руководство «Фенербахче» намерено купить другого игрока «Челси» – Джона Оби Микела.

    Соглашение Рамиреса с «Челси» действует до 2017 года. Сейчас лондонцы ведут переговоры о продлении контракта.

    Полузащитник выступает за «синих» с 2010 года, за это время он провел 147 матчей в Чемпионате Англии, забил 15 голов и сделал 14 голевых передач.

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    Источник: London Evening Standard

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    10.07.2015 18:02
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    Комментарии (17)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    3наток футбола
    1436541277
    Я видел этого Рамиреса в 1998 тогда ему уже было 32,рад,что он до сих пор востребован и в хорошей форме!
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    Selim Yavuz
    1436543161
    Было бы неплохо...
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    dimagas1
    1436545454
    Может и возьмут.
    Ответить
    illiano
    1436546331
    забирайте поскорее! надоел обезяна! Микел тоже в бонус! Челси перед за Коке!!!
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    dante_voorhees
    1436547673
    Е мое с такими темпами мы даже сможем до финала дойти в ЛЕ
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    champions 20
    1436549999
    На чем Турки поднялись?
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    Zetten
    1436558714
    Лучше Микела заберите.
    Ответить
    nahan
    1436583773
    Любая бредовая идея имеет шансы...
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    ologreds
    1694997636
    numo435312
    Ответить
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