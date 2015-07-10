«Фенербахче» пытается приобрести Рамиреса

Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: ! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

Полузащитник «Челси»может продолжить карьеру в Турции.По информации источника, бразилец попал в сферу интересов турецкого клуба. Ранее сообщалось, что руководство «Фенербахче» намерено купить другого игрока «Челси» – Джона Оби Микела.Соглашение Рамиреса с «Челси» действует до 2017 года. Сейчас лондонцы ведут переговоры о продлении контракта.Полузащитник выступает за «синих» с 2010 года, за это время он провел 147 матчей в Чемпионате Англии, забил 15 голов и сделал 14 голевых передач.