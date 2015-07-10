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    Хуснуллин: «Стадион ЦСКА откроется в начале 2016 года»

    Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что строительство стадиона ЦСКА завершится к началу 2016 года, а все основные работы на арене планируется завершить в конце этого года:

    «Работы идут в хорошем темпе. Сейчас возводится северная трибуна стадиона. В целом работы планируется завершить до конца этого года. Здесь уже ведется устройство фасадов, перегородок, монтаж лифтов и внутренних инженерных систем», – сказал Хуснуллин.
    Новая арена будет отвечать всем требованиям УЕФА. Трибуны смогут вместить около 27 тысяч зрителей. Кроме того, предусмотрено 127 скай-боксов – мест повышенной комфортности. Во время проведения ЧМ 2018 домашняя арена красно-синих будет использоваться как тренировочное поле для команд-участниц мундиаля.
    Ранее Хуснуллин отметил, что неподалеку от стадиона строится станция метро «Ходынское Поле» Второго кольца.
    «Работы идут полным ходом. Ведется проработка наиболее удобных маршрутов пешеходных связей станций метро и стадиона», – цитирует Хуснуллина портал стройкомплекса Москвы.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2015 14:26
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    Комментарии (127)
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    Adler angriff
    1436544323
    Средний стадион для невзрачной команды, так что цска никогда не станет грозой Европы.
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    VLR123
    1436548862
    Отличный домашний, уютный стадион! Зачем строить на 40-50 тыс. Лучше смотрится, да и играется при полных трибунах! На топовых матчах перекупщики будут в шоколаде, если им хвост не прижмут! Удачи ЦСКА на новой арене!!!
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    piercman
    1436548957
    хороший стадион.
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    SHMEL
    1436551341
    Отличный и уютный стадион.Ждём скорейшего открытия.
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    Великолепный
    1436551830
    И ЧЕМПИОНСТВА и КУБКИ и НОВЫЙ СТАДИОН- КРАСОТА!
    Ответить
    морозз
    1436553392
    Стадион на 127 мест, остальное завесить банерами и будет впечатление аншлага!
    Ответить
    Великий ЦСКА Москва
    1436554625
    На стадионе ЦСКА в Москве строители приступили к установке дренажа футбольного поля. Ранее президент армейцев Евгений Гинер неоднократно заявлял, что весеннюю часть сезона-2015/16 команда будет играть на новой арене. \"На нашей строящейся арене уже начали делать дренаж футбольного поля. Вскоре участок полностью освободится от труб, и на оставшейся части также начнется активная подготовка к укладке газона\"
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    Порядочная свинья
    1436604939
    Во время проведения ЧМ 2018 домашняя арена красно-синих будет использоваться как тренировочное поле для команд-участниц мундиаля. Улыбнуло несоответсвие напыщенных надежд некоторых болельщиков ЦСКА с суровой реальностью. Оказывается, поле стадиона ЦСКА соответствует всем стандартам УЕФА для ... тренировочных полей!
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    ФорвардЪ
    1436611038
    хорошо! ждем открытия!
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    ologreds
    1694997638
    numo435295
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