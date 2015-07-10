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    • «Челси» и «Брентфорд» согласовали условия перехода Макичрана

    «Челси» и «Брентфорд» согласовали условия перехода Макичрана

    «Челси» объявил, что согласовал условия перехода в «Брентфорд» полузащитника Джоша Макичрана.

    Выпускник академии «Челси» Макичран провел в составе синих 22 матча, присоединившись к основной команде в возрасте 17 лет. Позже игрок выступал на правах аренды за «Суонси», «Мидлсбро», «Уотфорд» и «Уиган». В прошлом сезоне полузащитник был в аренде у голландского «Витесса», в составе которого отыграл 21 матч.

    «Брентфорд» завершил минувший сезон на 5 месте, но в матчах плей-офф за выход в Премьер-лигу уступил в полуфинале клубу «Мидлсбро».

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    Источник: ФК «Челси»

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    10.07.2015 12:58
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    Комментарии (15)
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    dimagas1
    1436523380
    Он не оправдал надежд?
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    Суmраk 05
    1436524245
    Одним \"блудным сыном\" меньше
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    Akatsuki72
    1436524655
    В первые его сезон,когда он выходил на замены изредка, он подавал большие надежды, и игрой своей показывал потенциал, но... увы и ах, развить свой талант так и не сумел, и к сожалению ничего особого так и не показал. Может в Брентфорде \"проснётся\"? Остаётся только пожелать ему удачи!
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    VIPded
    1436524887
    Ну что ж, удачи! Авось дорастет до синих вновь.
    Ответить
    Vaart23
    1436527098
    Макирчан
    Ответить
    Челси 23
    1436528092
    с самого начала было видно что из него ничего не получится!
    Ответить
    starche
    1436528397
    Что-то он не запомнился..............
    Ответить
    alboro
    1436536346
    посмотрим
    Ответить
    alboro
    1436546604
    ок
    Ответить
    ologreds
    1694997638
    numo435289
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