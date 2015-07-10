«Челси» и «Брентфорд» согласовали условия перехода Макичрана

«Челси» объявил, что согласовал условия перехода в «Брентфорд» полузащитника Джоша Макичрана.



Выпускник академии «Челси» Макичран провел в составе синих 22 матча, присоединившись к основной команде в возрасте 17 лет. Позже игрок выступал на правах аренды за «Суонси», «Мидлсбро», «Уотфорд» и «Уиган». В прошлом сезоне полузащитник был в аренде у голландского «Витесса», в составе которого отыграл 21 матч.



«Брентфорд» завершил минувший сезон на 5 месте, но в матчах плей-офф за выход в Премьер-лигу уступил в полуфинале клубу «Мидлсбро».





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