«Зенит» сообщил о трансфере Скопинцева

Защитник «Зенита» Дмитрий Скопинцев продолжит карьеру в Германии.



Игрок молодежного состава петербургской команды перешел в немецкий клуб «РБ Лейпциг», выступающий во второй Бундеслиге.



Выпускник академии «Динамо» Скопинцев выступал за молодежную команду «Зенита» с 2014 года. Он провел в общей сложности 24 матча, отметившись двумя голами.



«РБ Лейпциг» в прошлом сезоне занял 5 место во второй Бундеслиге.





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