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    «Зенит» сообщил о трансфере Скопинцева

    Защитник «Зенита» Дмитрий Скопинцев продолжит карьеру в Германии.

    Игрок молодежного состава петербургской команды перешел в немецкий клуб «РБ Лейпциг», выступающий во второй Бундеслиге.

    Выпускник академии «Динамо» Скопинцев выступал за молодежную команду «Зенита» с 2014 года. Он провел в общей сложности 24 матча, отметившись двумя голами.

    «РБ Лейпциг» в прошлом сезоне занял 5 место во второй Бундеслиге.

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    Источник: ФК «Зенит»

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    10.07.2015 12:39
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    Комментарии (33)
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    starche
    1436526243
    Хороший вариант.
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    112910415
    1436526862
    будет играть!
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    cska plus
    1436527001
    На фиг он нужен этому Лейпцигу))
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    makerdream
    1436527747
    правильно. в болоте прогресса не будет. Бензоколонку покидают разумные люди
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    Борисыч1
    1436532462
    Удачи Динамовцу!
    Ответить
    Старый Пью
    1436536267
    Молодец. Не боится конкуренции. Пусть крепчает. Глядишь и вырастет в приличного защитника. Да и при полных трибунах играть приятно. Удачи!
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    Коняра85
    1436541386
    все разумные бегут из питерского болота.
    Ответить
    nahan
    1436548586
    Немецкие СМИ только об этом и сообщают...
    Ответить
    просто сашка
    1436550334
    а как же газ? неужели и правда хочет играть и развиваться?
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    ologreds
    1694997638
    numo435288
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