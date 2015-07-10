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    Галицкий подарил Вандерсону брендированные часы

    Президент «Краснодара» Сергей Галицкий накануне подарил дорогие брендированные часы нападающему команды Вандерсону, который достиг отметки в 100 матчей за «быков». Чтобы вручить презент, Галицкий специально прилетел в австрийский Клагенфурт, где южане пребывают на сборе.



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    Источник: ФК «Краснодар»

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    10.07.2015 10:20
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    Комментарии (119)
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    jurgen h
    1436523684
    про стоимость не сообщается?
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    Luter Red
    1436527967
    Молодец, Галицкий, правильный подход к футболу...
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    Overbeer
    1436528186
    Пойду в Магнит пиво куплю- внесу свой вклад скромный)
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    Tocc
    1436531099
    Кто бы что не писал про Краснодар и Галицкого,но если бы хоть половина клубов в России шли таким же путем,наш футбол был бы куда на голову выше нынешнего! Еще 3-4 года и херню писать придется только про другие клубы...Завидуем все вместе Этому Клубу там царит футбол а не грязь!
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    ФК Зенит всея Руси
    1436541165
    Сто матчей за Краснодар это как бы впечатляет. Молодец Вандерсон.
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    Klasse
    1436542528
    брендированные, это как брендовые, только с перехода
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    лолос
    1436545358
    А Керимов бы подарил \"Бугатти Вейрон\". А может он на тренировки опаздывает и это такой намек?
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    Vladimir 808
    1436564056
    Галицкий не только Вандерсона отметил ценным подарком за 100 матчей за Краснодар, но и мотивировал всю команду, сплотил её перед очень трудным чемпом в роли призера, прилетев на сборы для вручения подарка! Успеха Краснодару в ЛЕ и нашей лиге!!! У нас Футбол на первом месте!!!
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    нoГГано
    1436588758
    Малорик
    Ответить
    ologreds
    1694997638
    numo435276
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