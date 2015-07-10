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    • Блаттер: «Англичанам не по нраву, что они перестали контролировать футбол»

    Блаттер: «Англичанам не по нраву, что они перестали контролировать футбол»

    Президент ФИФА Зепп Блаттер поделился причиной, почему Англия предвзято относится к вверенной ему организации.

    «Нездоровое отношение англичан к ФИФА копилось в течение многих лет. Оно почти переросло в ненависть. Англия попросту потеряла контроль над своим любимым видом спорта. Они страдают от этого, им не по себе. Отсюда и постоянные атаки на нас. По их мнению, не кто иной, как я, виноват в том, что их женская сборная на недавнем чемпионате мира забила автогол. Случайно я не должен еще отвечать и за природный климат в мире?..», – саркастично заметил швейцарец.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    10.07.2015 09:34
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    Комментарии (96)
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    rector
    1436518681
    Наколдовал старикашка.
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    IKER-RAUL
    1436520416
    Зепп очень даже прав
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    jurgen h
    1436523491
    давай, дядь зеппи! по ушам им и пендаля под зад)))
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    Сенситив
    1436526900
    знатно потролил старикан бритишей...))
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    Vladimir 808
    1436534572
    Смело Зепп вскрыл сущность извечных колонизаторов!!! Браво Блаттер!!!
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    Lionel Messi-10
    1436536243
    Англия уже который год не о чем.
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    Juventus 32
    1436537126
    Прав старик. И фарсополи смердюки не без помощи англов замутили.
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    CL2014
    1436538965
    Как раз об этом я и думаю. Очень рад что блаттер наконец это публично сказал. А еще надо было про американцев упомянуть, им тоже не нравится что футбол, самый популярный вид спорта, не контролируется американским правительством. Вот ити две нации как раз больше всего приложили усилий чтобы выкинуть блаттера и поставить своего чиновника как сделали с Украиной
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    valeron88
    1436586052
    Блаттер смешон, переводя стрелки. Англичане научились лучше всех зарабатывать в футболе, а эта ФИФА - использует топ-клубы для зарабатывания денег. Если бы Англия контролировала игру - уже давно были бы введены видеоповторы. Интересно ,сам Блаттер, будет ли жить в Катаре на время ЧМ и сможет ли он сидеть на стадионах в такую жару? ФИФА опозорены, а англичане просто первые начали под них копать. ФИФА - организация коррупционеров, считающих, что футбол - это их игра. Уничтожить ФИФА - спасти футбол
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    ologreds
    1694997638
    numo435272
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