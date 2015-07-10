«Манчестер Юнайтед» ждет за Эванса 14 млн евро

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс этим летом может покинуть команду. На игрока всерьез претендует «Вест Бромвич», которому придется расстаться с 14-ю миллионами евро, если они хотят видеть «красного дьявола» у себя. Официального предложения от «дроздов» пока не поступало.



В минувшем сезоне АПЛ Эванс провел 14 матчей.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!