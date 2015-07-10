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    «Манчестер Юнайтед» ждет за Эванса 14 млн евро

    Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс этим летом может покинуть команду. На игрока всерьез претендует «Вест Бромвич», которому придется расстаться с 14-ю миллионами евро, если они хотят видеть «красного дьявола» у себя. Официального предложения от «дроздов» пока не поступало.

    В минувшем сезоне АПЛ Эванс провел 14 матчей.

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    Источник: Mirror.co.uk

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    10.07.2015 08:20
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    Комментарии (32)
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    просто сашка
    1436515358
    если честно это животное нужно бесплатно отпустить в спартак, как раз его клуб))) какие 17 лямов 3 ляма цена его)))
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    Это_же_Энфилд
    1436517721
    А получат 12 рублей которыми подтерли задницу.
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    Mr_Tim
    1436518085
    :D он же не стоит столько! если за 10 отдатут уже рекорд будет)) этот трансфер должен состоятся! хоть кто нибудь заберите его хоть за 1 млн.
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    zenit747
    1436521230
    слишком многовато за такого защитничка))
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    SarmatMUFC
    1436526956
    Ты бы хоть регалии постеснялся.как никак,неоднократный чемпион Англии в отличии от некоторых.
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    Bibras
    1436533336
    Да было бы неплохо избавиться от полжарника
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    Apxangel
    1436538540
    14? миллионов? за такого только если РУБЛЕЙ... И то дороговато...
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    Manchester2015
    1436639042
    В Фенербахче его!под шумок вместе с нани и РВП
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    Duda Gigolaev Osetin
    1436691481
    ЗА такого защитника можно и самому доплатить,чтоб ушел.. А если заберет с собой еще и Смолинга, Джонса, Фабио, Рафаэла, Шоу, Рохо, то цены не будет ему.
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    ologreds
    1694997640
    numo435267
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