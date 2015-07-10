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    Бэйл намерен в новом сезоне выиграть Лигу чемпионов

    Футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл поделился некоторыми ожиданиями от грядущего сезона.

    «Летний отпуск прошел замечательно. Теперь хочется, чтоб сезон побыстрее начался. Мы намерены выиграть Лигу чемпионов, которая станет для «Реала» одиннадцатой», – заявил валлиец.

    Последний раз «сливочные» брали Кубок европейских чемпионов в прошлом году.

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    Источник: Twitter

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    10.07.2015 08:12
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    Комментарии (110)
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    AlexanderP622
    1436534588
    Перебьётся.Пускай в сборной пашет. а то новый Месси вырисовывается опять даже хуже.
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    Lionel Messi-10
    1436536087
    Бейл такой наивный) 11-ю ЛЧ быть может лет через 11 выиграете
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    FRZZ
    1436536130
    Намерен??? Как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает.
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    suyrax
    1436543306
    Если Агуэро придет в Реал то 90% выиграете а если нет то прости
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    лолос
    1436544409
    Тогда надо менять клуб.
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    Arhive
    1436552790
    способны. но не с Беней. от Бени жду только кошмара.
    Ответить
    Quaresmа_7
    1436557201
    шутник, петросян учил
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    Galaxy real way
    1436614148
    Вперед Бэйл!
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    GadzhiDAG
    1436733797
    Удачи!!!
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    ologreds
    1694997640
    numo435266
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