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    • Данило: «Кафу – мой кумир, но я хочу стать уникальным игроком»

    Данило: «Кафу – мой кумир, но я хочу стать уникальным игроком»

    Новобранец мадридского «Реала» Данило поделился своими амбициями стать футболистом, не похожим ни на кого.

    «Для всех бразильских крайних защитников образцом для подражания является Кафу. Он мой кумир. Но я не стал бы себя с кем-то сравнивать, ведь у меня есть свои фирменные черты. Старательно работаю, чтобы стать уникальным футболистом. На моей позиции есть конкуренция, но это говорит только об огромном весе «Реала». От того, что на одну позицию есть я, Даниэль Карвахаль и Альваро Арбелоа, выигрывает только клуб», – сказал Данило.

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    Источник: Football Espana

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    10.07.2015 07:03
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    Комментарии (16)
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    Bаrsenоga
    1436502132
    Не знаю кто такой кафу но лудшим бразильским защитником в истории все счетают дани алвеша которого раскрыла моя барса.
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    caravanbashi
    1436503669
    Да уж помним Кафу и как он в предсезонье 2004, на сборах в США, забил Челси с острого угла, тогда Милан победил 3-2.
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    Z v e r o b o y
    1436504338
    хорошо
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    Карпати1963
    1436506037
    Добре є
    Ответить
    Triem
    1436511294
    Кафу был действительно шикарным крайним защитником! Сейчас игра в его манере наиболее актуальна для защитников и эстафету лучшего от него подхватил конечно же Филипп Лам!
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    Silva11
    1436513509
    теперь у Реала есть возможно спокойной избавиться от Арбелоа
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    Francy Francy
    1436526748
    хех) Кафу: Данило - мой кумир, но я стал уникальным игроком)
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    Блуждающий
    1436536772
    Скромный парень)
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    ologreds
    1694997640
    numo435259
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