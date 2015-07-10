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    «Анжи» просмотрит воспитанника «Локомотива»

    Махачкалинский «Анжи», продолжающийся укрепляться перед новым сезоном РФПЛ, взял к себе на просмотр защитника хабаровского «СКА-Энергия» Даниила Чалова. Воспитанник московского «Локомотива» в минувшем сезоне ФНЛ провел 21 игру и забил один гол.

    Отметим, что на данный момент Чалова в заявке хабаровчан на сезон 2015/2016 нет.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2015 06:49
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    Комментарии (14)
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    IKER-RAUL
    1436501803
    столько новичков в команде собирается, вся надежда на Палыча , что сумеет выстроить игру. Удачи Анжи!
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    Нохчийн95Турпалхо95
    1436504166
    давай палыч, не подведи))) А то набрали игроков много, надо с ними качественно работать.
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    Z v e r o b o y
    1436504370
    хорошо
    Ответить
    30rustam30
    1436505270
    Есть над чем работать,удачи нам !
    Ответить
    ибрагимхалил
    1436511048
    шушера
    Ответить
    Дед Мазая
    1436511116
    Все новички середняки. Чтобы сделать из них команду, нужно время. Что-то тревожно становится за Анжи...
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    doktor shvarz
    1436515101
    А кто такой Зайцев ? Анжи его просматривает.
    Ответить
    Диньо
    1436549661
    Зайцев в Тосно....
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1436557488
    Правильно!
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    ologreds
    1694997640
    numo435258
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