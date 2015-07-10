«Анжи» просмотрит воспитанника «Локомотива»

Махачкалинский «Анжи», продолжающийся укрепляться перед новым сезоном РФПЛ, взял к себе на просмотр защитника хабаровского «СКА-Энергия» Даниила Чалова. Воспитанник московского «Локомотива» в минувшем сезоне ФНЛ провел 21 игру и забил один гол.



Отметим, что на данный момент Чалова в заявке хабаровчан на сезон 2015/2016 нет.



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